Φάρσαλα: Κοσμήματα “έκαναν φτερά” – Οι δράστες εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Ακόμη ένα περιστατικό απάτης με τη γνωστή μέθοδο της απασχόλησης σημειώθηκε στα Φάρσαλα, αποδεικνύοντας ότι οι επιτήδειοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν δοκιμασμένα τεχνάσματα για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες.

Αυτή τη φορά, θύμα έπεσε μια γυναίκα σε κατοικία πλησίον του Κέντρου Υγείας, από την οποία αφαιρέθηκαν κοσμήματα και κειμήλια σημαντικής αξίας.

Oι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την ιδιοκτήτρια και, προσποιούμενοι τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυρίστηκαν ότι στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της περιοχής υπήρχε σοβαρή βλάβη λόγω υπέρτασης.

Με το γνώριμο επιχείρημα ότι τα τιμαλφή κινδυνεύουν από πιθανή ανάφλεξη ή καταστροφή λόγω του ηλεκτρικού φορτίου, έπεισαν τη γυναίκα να τα συγκεντρώσει όλα σε ένα σκεύος και να το τοποθετήσει σε εξωτερικό σημείο της οικίας για «ασφάλεια» και τα απέσπασαν από την ίδια.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Α.Τ. Φαρσάλων.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Γ. Γκαντέλο, Ελευθερία)