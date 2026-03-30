Φάρσαλα: Μέχρι και 20% παραπάνω σε εκτάσεις το καλαμπόκι, από 20 λεπτά τα συμβόλαια

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φετινή σπορά καλαμποκιού στη χώρα µας, δείχνουν ότι η καλλιέργεια θα κερδίσει αρκετούς παραγωγούς που αποφάσισαν να αναζητήσουν εναλλακτικές επιλογές σε σχέση µε το βαµβάκι, έπειτα από τρία δύσκολα χρόνια για το «λευκό χρυσό» του κάμπου.

Σύμφωνα με το agronews.gr στη Θεσσαλία και τα Φάρσαλα, το καλαμπόκι φαίνεται να κερδίζει περίπου 20% σε στρέμματα σε σχέση µε πέρυσι, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον Έβρο, όπου οι εκτάσεις κατά τους αρμόδιους αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20-25%.

Από άποψη τιµών οι συμβάσεις ακούγονται κοντά στα 20-23 λεπτά το κιλό για το χύμα σπυρί, στα επίπεδα δηλαδή που κυμαίνονται τα τελευταία χρόνια.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr