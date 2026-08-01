Φάρσαλα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη θέση «Κυρά» – Στον σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις

Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε περιοχή ανατολικά των Φαρσάλων, στη θέση “Κυρά”, σημαίνοντας αμέσως συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση (ώρα 19:00), στο σημείο δεν υπάρχει πλέον κάποιο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή στην περιοχή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υπαρκτός ανά πάσα στιγμή.

Η κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και ως προς τις μετεωρολογικές συνθήκες, καθώς οι ανατολικοί άνεμοι έχουν πλέον υποχωρήσει στα 3 Μποφόρ, από τα 4 Μποφόρ που έπνεαν κατά την εκδήλωση του συμβάντος.Τις επόμενες ώρες προβλέπεται περαιτέρω εξασθένηση των ανέμων.

Παρ’ όλα αυτά, αύριο Κυριακή (02/08) θεωρείται εξίσου επικίνδυνη, καθώς οι προγνώσεις δείχνουν εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στα 4 Μποφόρ

Νωρίτερα το μεσημέρι

Η πυρκαγιά κινητοποίησε από την πρώτη στιγμή ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο μέτωπο επιχείρησαν δεκάδες πυροσβέστες με οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από τη Νέα Αγχίαλο απογειώθηκαν 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, τα οποία ξεκίνησαν τις ρίψεις και συνέχισαν εντατικά για τον δραστικό περιορισμό του μετώπου.

ifarsala.gr