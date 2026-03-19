Φάρσαλα: 72χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα τον αδερφό του αλλά (ευτυχώς) δεν τον πέτυχε

Παραλίγο αδελφοκτονία στα Φάρσαλα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για διαπληκτισμός μεταξύ δυο αδελφών τις πρωινές ώρες της Τρίτης οποίος παραλίγο να έχει τραγική κατάληξη σε χωριό των Φαρσάλων.

Στην καταγγελία που έκανε ο 66χρονος αδελφός επισήμανε πως η λογομαχία που είχε με τον 72χρονο αδελφό του οδήγησε τον δεύτερο να βγάλει κυνηγετική καραμπίνα.

Στη συνέχεια έπεσε ένας πυροβολισμός, ο οποίος – ευτυχώς – δεν οδήγησε σε τραυματισμό.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το συμβάν.

