Φάρσαλα: Zημιές στο υπό κατασκευή έργο της γέφυρας Αχιλλείου – Διλόφου – Κλειστός ο δρόμος

Σοβαρά προβλήματα στις οδικές υποδομές της επαρχίας Φαρσάλων προκάλεσε η σφοδρή μεσημεριανή νεροποντή που έπληξε την περιοχή το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα του Δήμου Φαρσάλων.

Ειδικότερα σύμφωνα με το ifarsala.gr, οι ζημιές εντοπίζονται στο ύψος της γέφυρας στο «Κακλιτζόρεμα», η οποία βρίσκεται στο οδικό τμήμα μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων Αχιλλείου και Διλόφου Φαρσάλων.

Στο συγκεκριμένο σημείο εκτελούνται το τελευταίο διάστημα τεχνικές εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση της γέφυρας. Ωστόσο, ο μεγάλος όγκος νερού και η έντονη ροή, προκάλεσαν σημαντικές φθορές στο υπό κατασκευή έργο.