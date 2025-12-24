Φαντασμαγορικό drone show στην κεντρική πλατεία Λάρισας (φωτο)

Με ένα φαντασμαγορικό drone show και μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας Junior γιορτάζει την Παραμονή Χριστουγέννων ο Δήμος Λαρισαίων.

Το «ραντεβού» δόθηκε στις 6 το απόγευμα, στην Κεντρική πλατεία, το επίκεντρο και των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο ουρανός της Λάρισας φωτίστηκε περίπου στις 6.30 μ.μ., σε ένα μοναδικό θέαμα που συνδυάζει χρώματα και μουσική, με τη συναυλία και το drone show να δημιουργούν μαγική εορταστική ατμόσφαιρα, για μικρούς και μεγάλους.

Τα βλέμματα όσων θα βρέθηκαν στην Κεντρική πλατεία στράφηκαν στον ουρανό πάνω από την οδό Κύπρου, όπου δεκάδες drone σχημάτισαν χριστουγεννιάτικα μοτίβα.

Παρόντες ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, αντιδήμαρχοι και πλήθος κόσμου που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις.

Οι περιοδείες του Santa Truck συνεχίζονται από μεθαύριο, Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, στις συνοικίες και τους οικισμούς του Δήμου Λαρισαίων, με το αγαπημένο φορτηγό του Άη Βασίλη να σκορπά χαρά σε μικρούς και μεγάλους, στις περιοχές που επισκέπτεται.

(φωτογραφίες από tinealarissa.gr)

kosmoslarissa.gr