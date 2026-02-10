Φαρσαλινός πήγαινε αντίθετα στην ΠΑΘΕ για 25 χιλιόμετρα και σταμάτησε όταν τράκαρε με νταλίκα

Περιπετειώδη κατάληξη είχε για 62χρονο από τα Φάρσαλα η οδήγηση του αυτοκινήτου του υπό την επήρεια μέθης.

Πιάνοντας τιμόνι ενώ είχε καταναλώσει πέραν του επιτρεπόμενου ορίου αλκοόλ, οδήγησε αντίθετα στην ΠΑΘΕ για 25 χιλιόμετρα και προκάλεσε τροχαίο υλικών ζημιών.

Τελικά, ενώ ταξίδευε για Λαμία με σκοπό να δικαστεί για παλιά υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης κατέληξε στο Αυτόφωρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου για νέα δίκη για το αλκοόλ.

Όλα συνέβησαν σήμερα, όταν στις 7:20 ο 62χρονος βγήκε από τον κόμβο Αερινού και από λάθος μπήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κινούμενος αντίθετα.

Μέχρι να συνειδητοποιήσει το σφάλμα του ο οδηγός προκάλεσε τροχαίο ατύχημα σε ανοιχτή στροφή λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού, όπου συγκρούστηκε πλάγια με νταλίκα που κινούταν κανονικά στον δρόμο με το αυτοκίνητό του να ακινητοποιείται στις μεταλλικές μπάρες.

Επικράτησε αναστάτωση με διερχόμενους οδηγούς να καλούν την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων για βοήθεια.

Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε κανένας από τους δύο οδηγούς δεν τραυματίστηκε και υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων μετέβησαν άμεσα στο σημείο και υπέβαλαν τον 62χρονο σε αλκοτέστ, διαπιστώνοντας ότι είχε ποσοστό αλκοόλ 0,94 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα στην α’ μέτρηση και 0,90 στη δεύτερη με όριο τα 0,25.

Ο 62χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε το μεσημέρι στην Εισαγγελία Βόλου. Εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος και παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε στη συνέχεια δικηγόρο και το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη του.

Ο 62χρονος θα δικαστεί στο Αυτόφωρο την Τετάρτη και μέχρι τότε αποφασίστηκε να διατηρηθεί η κράτησή του.

