Φεστιβάλ Πηνειού: Δυνατές συγκινήσεις, μουσική και πλήθος κόσμου στο «ραντεβού» με τον κορυφαίο θεσμό της Λάρισας (φωτο)

Αγαπημένες μελωδίες, έντονοι ρυθμοί συνδυασμένοι με παραδοσιακά στοιχεία ταξίδεψαν το κοινό που βρέθηκε χθες στην κοίτη του ποταμού, για τη δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ Πηνειού. Μαρίνα Σπανού, Τέσσερα Τέταρτα και Social Waste συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου, που γέμισε τις μουσικές σκηνές, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Σήμερα, Σάββατο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και οι Magic de Spell (opening από τους Vraxykykloma) και οι Unpopular ανεβάζουν τους ρυθμούς και την ένταση, με ένα πρόγραμμα που ενώνει το κοινό σε μια μοναδική μουσική εμπειρία, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Φεστιβάλ Πηνειού.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη φέρνει μαζί της τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά απ’ όσο πρέπει. Με αγαπημένες στιγμές από τη δισκογραφία της, τραγούδια που έγιναν κοινές αναμνήσεις, αλλά και νέες μουσικές στάσεις, η φετινή της εμφάνιση υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, αλήθεια και τη μοναδική ενέργεια της ζωντανής μουσικής.

Οι θρυλικοί Magic de Spell δίνουν μια μοναδική συναυλία στη Λάρισα, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις τέσσερις και πλέον δεκαετίες παρουσίας τους στην εγχώρια και διεθνή μουσική σκηνή – να σημειωθεί ότι σε Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, συνολικά μετρούν πάνω από χίλιες ζωντανές εμφανίσεις.

Στη σκηνή του Φεστιβάλ Πηνειού και η αγγλόφωνη ποπ-ροκ μπάντα Unpopular, που θα διασκεδάσει το κοινό με διασκευές σε γνωστές 80’s χορευτικές επιτυχίες.

Η Λάρισα γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Το Φεστιβάλ Πηνειού, συνδεδεμένο με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής (21 Ιουνίου), γιορτάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο την αυριανή επέτειο, στο πλαίσιο της κεντρικής θεματικής «Μουσική και Περιβάλλον».

Στις 10.00 πμ, πραγματοποιείται τρεξιματική και ποδηλατική δράση, με τους δρομείς και τους ποδηλάτες να ακολουθούν μια μοναδική φυσική διαδρομή, με κατάληξη την κοίτη του Πηνειού, στην καρδιά της Λάρισας.

Η τελετή λήξης έρχεται στις 12 το μεσημέρι, στην Σκηνή Γ’ όπου τα αγαπημένα μουσικά σχήματα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας -Τμήμα Jazz, Παιδική Χορωδία, Φιλαρμονική Ορχήστρα- θα ταξιδέψουν το κοινό σε μια μοναδική εκδήλωση, αφιερωμένη στη Μουσική.

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από το Δήμο Λαρισαίων-Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χορηγοί: Exalco S.A., ETEM, ΘΕΣγάλα, “Καραμπίνας” Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Μπύρα ΑΛΦΑ, geon.wc

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

Με την υποστήριξη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Λάρισας, 93.6 fm

Αναλυτικά, το πρόγραμμα για σήμερα, Σάββατο και αύριο, Κυριακή

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

22:00 Ελεωνόρα Ζουγανέλη

ΣΚΗΝΗ Β΄

20:30 Vraxykykloma

22:00 Magic de Spell

ΣΚΗΝΗ Γ΄

22:00 Unpopular

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Λέσχες Πολιτισμού – Αναμνηστικό Μαγνητάκι Τέχνης “Η Μελωδία των Χρωμάτων”

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Εμπνέομαι από τη Φύση και Φτιάχνω τη Μπόλια μου

Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Λάρισας – Γλωσσικά Παιχνίδια (Mini Challenges) | Ελεύθερη Ζωγραφική με Θέμα “Η Φύση που Αγαπώ” | Μικρές Δράσεις Ευαισθητοποίησης

Εκπαιδευτήρια Ράπτου – Οικολογικές Κατασκευές | “Σώσε τον Πηνειό”, “Το ‘χω Στο Κεφάλι” | “Ρίχνω τα Σκουπίδια στον Σωστό Κάδο” Eco Challenge | Κηπουρική | Κουκλοθέατρο

Δρώμενον-Εστία Λαογραφίας και Τέχνης – Στης Φύσης το μεγάλο πανηγύρι! | Οι Μελωδίες της Φύσης

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Περιβαλλοντικά Παιχνίδια | Face Painting | Έξυπνη Πόλη

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – “Το Κρυμμένο Πακέτο (Μουσική Πατάτα)” Δράση για παιδιά | “Μουσικά Αγάλματα (Freeze Dance)” Δράση για όλους

ΚΔΑΠ Smart Stars – Κατασκευή “Κουδουνίστρα από Χαρτοκύλινδρο” | Το Συμβούλιο της Φύσης | Κατασκευή “Ξυλόφωνο Lolly Stick”

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ευζήν – Action Painting & Face Painting με Θέμα το Περιβάλλον | Ζωγραφική εμπνευσμένη από τις 4 Εποχές του Βιβάλντι και Δημιουργίες από Φυσικά Υλικά | Μουσικά όργανα από Ανακυκλώσιμα Υλικά | Καθαρίζουμε τα Σκουπίδια από τον Βυθό | Αυτοσχέδιοι Στίχοι με Οικολογικά Μηνύματα | Ο Κύκλος της Φύσης | Κατασκευές – Δώρα από Ανακυκλώσιμα Υλικά και Κηπουρική

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Μοντελισμός με Φυσικά και Ανακυκλώσιμα Υλικά

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Παιχνίδι, Τέχνη και Ρυθμός στις Όχθες του Πηνειού

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Κλιματική Αλλαγή σε 10 Λεπτά

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Ιστορίες και Παιχνίδια από τον Κόσμο

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη – Ένας Πλανήτης για Όλους

Oniro Ceramics Art Lab – Οι Μορφές του Ποταμού

Morphē Art Studio – Ζωγραφική με Θέμα το Οικοσύστημα του Πηνειού

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων – Ζωγραφική “Ο Πηνειός που θέλουμε” | Χειροτεχνία σε Σχήματα Λουλουδιών – Φυτών | Face P ainting με Θέμα τη Φύση

Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης Αποκατάστασης – Ζωγραφίζω για το Περιβάλλον

έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Το Δέντρο της Ζωής

Project Ιππόκαμπος – Stop Motion “H Χλωρίδα του Πηνειού”

Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό Παιχνίδι “Της Φύσης Μυστικά τα Κάνουνε Παιχνίδια τα Κίτρινα Πουλιά”

Κοινωνική Υπηρεσία Ε.Ε.Σ. Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας – Μουσική και Παιχνίδι

έναρξη μετά τις 20:00

Παναγιώτης Παναγούλης – Θέατρο Σκιών “Η Μαγεία της Μουσικής στον Κόσμο του Καραγκιόζη”

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Προγράμματα και Δράσεις Ανακύκλωσης και Αποκομιδής

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου με Ειδικό Ηλιακό Τηλεσκόπιο | Αστεροειδείς και μετεωρίτες | Παρατήρηση της Σελήνης

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Αστικό Περιβάλλον”

Φωτογραφική Ομάδα fplus – 24 Frames Challenge | Ομαδικές εκθέσεις “Μετά την Ηχώ” & “Αστικά Ίχνη”

Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer Ν. Λάρισας – Πετάω-Πετάω

Ξενώνας Ψυχικής Υγείας “Αργίσσα” – “Ανθοδετική: η Τέχνη της Δημιουργίας με Φυσικά Υλικά”

Οικοτροφείο “Θεσσαλός” – Δράσεις Ευαισθητοποίησης

Innovation Hive – Creative Sustainability Workshop

Αιμοδοτικός Σύλλογος Γιάννουλης – Μουσικές και Περιβαλλοντικές Δράσεις

Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Λάρισας – Ασφάλεια στο Υδάτινο Περιβάλλον & Εξοπλισμός Διάσωσης

Ολυμπιακή Εκπαιδευτική – Βιωματικός Τουρισμός για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

10:00 Τρεξιματική και Ποδηλατική δράση

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

ΣΚΗΝΗ Γ΄

12:00 Σχήματα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

(Τμήμα Jazz, Παιδική Χορωδία, Φιλαρμονική Ορχήστρα)

**ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα