Φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα για να σπάσουν τα αγροτικά μπλόκα

Την περαιτέρω μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος σχεδιάζει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να φέρει στο τραπέζι του διαλόγου τους αγρότες με τελικό στόχο τον τερματισμό των μπλόκων, γράφει η Καθημερινή (Σταύρος Παπαντωνίου). Eν τω μεταξύ, συνεχίστηκε για μία ακόμη ημέρα η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς σε αρκετά σημεία της χώρας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Από σήμερα οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν σταδιακά οι δρόμοι, με τα τρακτέρ πάντως να παραμένουν στις εθνικές οδούς.

Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει κάποιο βήμα πίσω «στα παράλογα αιτήματα των αγροτών», σημειώνει κυβερνητική πηγή, αλλά ταυτόχρονα στον βαθμό που είναι εφικτό εξετάζει νέα μέτρα ανακούφισής τους με διπλό στόχο: αφενός να δείξει πως αντιλαμβάνεται τα προβλήματα επί της ουσίας και θέλει να βοηθήσει με κάθε τρόπο που μπορεί να το κάνει, αφετέρου σε επίπεδο συμβολισμού να δείξει πως κάθε άλλο παρά αδιάλλακτη είναι, και αυτοί που εμμένουν να πυρπολούν τον διάλογο είναι αυτοί που στο τέλος θα πάρουν και την ευθύνη. Στο διά ταύτα, η κυβέρνηση εξετάζει μειώσεις στο ρεύμα.

Την προαναγγελία έκανε εμμέσως πλην σαφώς μέσα στο Σαββατοκύριακο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δηλώνοντας πως η κυβέρνηση εξετάζει την περαιτέρω μείωση της τιμής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών αλλά και των δυνατοτήτων της ΔΕΗ. Μέχρι και χθες δεν υπήρχε σαφής κατάληξη για το πόσο θα μειωθεί η τιμή, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες είναι βέβαιο πως θα καταλήξει κάτω από τα 9 λεπτά. «Δεν ξέρω πού ακριβώς θα καταλήξουμε, αλλά θα είναι αρκετά πιο κάτω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας. Σήμερα η χρέωση έχει οριστεί στα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για κατόχους συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Για όσους έχουν οφειλές σε ρύθμιση, η τιμή αυξάνεται στα 10,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Για τους υπόλοιπους κατόχους συνδέσεων αγροτικού τιμολογίου, οι τιμές της κιλοβατώρας είναι στα 9,8 λεπτά χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές και στα 11 λεπτά για εκείνους που έχουν οφειλές σε ρύθμιση. Στην κυβέρνηση θεωρούν πως μια γενναία μείωση, που αποτελεί πάγιο αίτημα του αγροτικού κόσμου, θα βοηθήσει περαιτέρω στην εκτόνωση της κρίσης.

Βάζει όρια

Την ώρα πάντως που εξετάζονται μειώσεις στο ρεύμα, η κυβέρνηση φρόντισε να βάλει εκ νέου όριο στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συζήτησης. Ο κ. Μαρινάκης ήταν σαφής χθες λέγοντας πως στόχος είναι η συνάντηση με μια αντιπροσωπεία «η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών και κατ’ επέκταση και αυτών που είναι στους δρόμους». Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς για το γεγονός πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών να είναι υπέρ των μπλόκων, κράτησε αποστάσεις. «Θεωρώ πολύ λάθος να λέμε, α, επειδή ένα ποσοστό της κοινωνίας είναι υπέρ των αγροτών, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», είπε σημειώνοντας πως «οι δημοσκοπήσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν ως κοινό έναν άνθρωπο, ο οποίος αντί για πέντε ώρες έκανε κάπου οκτώ ώρες για να πάει στον προορισμό του».

Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα το πήγε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας πως «είναι στο χέρι των αγροτών να καταλάβουν ότι με αυτόν τον τρόπο που κάνουν κινητοποιήσεις ταλαιπωρούν την κοινωνία και στο τέλος της ημέρας βγαίνουμε όλοι χαμένοι, και οι ίδιοι θεωρώ εγώ, ασχέτως του τι λένε οι δημοσκοπήσεις».

Στο πεδίο των μπλόκων συνεχίστηκε και χθες η ταλαιπωρία για τους οδηγούς σε αρκετά σημεία της χώρας. Στις σήραγγες των Τεμπών, παρότι ο αποκλεισμός αφορούσε τη διέλευση μόνο των φορτηγών οχημάτων, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας και για τα Ι.Χ. και για τα λεωφορεία.

Πηγές της Αστυνομίας χαρακτήρισαν επιβεβλημένη την εκτροπή της κυκλοφορίας, καθώς «η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας». Παράλληλα, οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι «η διέλευση οχημάτων υπό αυτές τις συνθήκες ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος», σημειώνοντας ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στόχευαν και στην «προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών».

Από σήμερα οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα ανοίξουν σταδιακά οι δρόμοι, με τα τρακτέρ να παραμένουν στις εθνικές οδούς, υλοποιώντας έτσι την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών που προβλέπει τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο.

