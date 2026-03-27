Φλωρίδης: Την Τετάρτη στη δίκη για τα Τέμπη θα μπουν όσοι ορίζει ο νόμος

Κατηγορηματικός ότι η αίθουσα στην οποία ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη είναι «απολύτως κατάλληλη» και «μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες» εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Αναφερόμενος σε όσα σημειώθηκαν στην έναρξη της δίκης, ο κ. Φλωρίδης είπε στον ΣΚΑΪ «η δίκη δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε. Στην αίθουσα και στα καθίσματα έπρεπε να μπουν οι δικηγόροι, οι συγγενείς, οι δημοσιογράφοι, από τους 36 κατηγορούμενους εμφανίστηκαν οι τρεις. Όταν δεν έγινε αυτό, μπήκε κόσμος χωρίς έλεγχο και κατέλαβε θέσεις δικηγόρων».

Στο πλαίσιο αυτό διεμήνυσε ότι «την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει. Θα μπουν με έλεγχο οι δικηγόροι και οι συγγενείς για να γίνει η νομιμοποίηση, τον έλεγχο θα κάνει η αστυνομία». Παράλληλα είπε ότι «όσα πρότεινε η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων γίνονται αυτές τις ημέρες».

«Την Τετάρτη θα συνεχιστεί κανονικά η δίκη καθώς το δικαστήριο θα δώσει εντολή στην αστυνομία που θα είναι στα σημεία εισόδου. Τη διεύθυνση της δίκης την έχει το δικαστήριο. Η δίκη θα γίνει όπως πρέπει να γίνει. Οι συνθήκες που επικράτησαν ήταν τέτοιες που δεν επέτρεπαν τη διεξαγωγή. Θα γίνει σε πείσμα όλων όσων δεν θέλουν σε συνθήκες νηφάλιες» είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η αίθουσα είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα όταν σε ίδια ή μικρότερη αίθουσα έγιναν μεγαλύτερες δίκες όπως για τη φωτιά το Μάτι στο Εφετείο»

