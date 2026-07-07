Δυσκολότερη γίνεται ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης με προσιτό ενοίκιο.

Η ανοδική πορεία των ενοικίων συνεχίζεται σε όλες τις φοιτητουπόλεις της ελληνικής περιφέρειας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 2025. Αντίστοιχα, στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας η μέση αύξηση διαμορφώνεται επίσης περίπου στο 7%.

Στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα διαμερίσματα από 30 έως 45 τ.μ. Την ίδια ώρα, οι μικρές κατοικίες, που αποτελούν την πρώτη επιλογή για μεγάλο μέρος των φοιτητών, γίνονται ολοένα πιο δυσεύρετες.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας εξακολουθεί να διαδραματίζει η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της E-Real Estates, Θέμη Μπάκα. Σε αρκετές φοιτητουπόλεις, αλλά και σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αυξάνεται ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται μέσω των σχετικών πλατφορμών.

Στους τουριστικούς προορισμούς αρκετοί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να μισθώνουν τα ακίνητά τους σε φοιτητές μόνο για τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται κυρίως σε ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή σε μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ. σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας.

Στη Λάρισα

Στην πόλη της Λάρισας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, σε σχέση με πέρυσι παρατηρείται αισθητή αύξηση των τιμών

Ειδικότερα:

έως 25 τμ

2025 250-360*

2026 230-380*

30-45 τμ

2025 250-500*

2026 270-580*

50-60

2025 350-550*

2026 350-600*

(*) Οι υψηλότερες τιμές αφορούν κυρίως επιπλωμένα διαμερίσματα με οικοσυσκευές πλήρως ανακαινισμένα.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από naftemporiki.gr)