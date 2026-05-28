Φορτηγό ξήλωσε γέφυρα στην οδό Βόλου και έπεσε σε μάντρα – Σε σοβαρή κατάσταση στο ΓΝΛ ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο στην οδό Βόλου, στην Λάρισα, στο ύψος της Express Service, όταν ένα μεγάλο φορτηγό όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια ανεξέλεγκτη και απόλυτα καταστροφική πορεία.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το βαρύ όχημα προσέκρουσε με ορμή πάνω στη δομή της γέφυρας, προκαλώντας την αποκόλλησή της, ενώ στη συνέχεια χτύπησε βίαια στο κράσπεδο του δρόμου.

Η τρελή πορεία του φορτηγού δεν σταμάτησε εκεί, καθώς παρέσυρε στο πέρασμά του αρκετά σταθμευμένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε μια παρακείμενη μάντρα αυτοκινήτων, προτού τελικά ακινητοποιηθεί με βίαιο τρόπο πάνω στον μαντρότοιχο της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος μαρτυρούν το μέγεθος της ισχύος της πρόσκρουσης, καθώς τόσο το φορτηγό όσο και τα υπόλοιπα οχήματα μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι άνδρες της οποίας ξεκίνησαν μια δραματική και συντονισμένη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από την κατεστραμμένη καμπίνα του φορτηγού. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να καταφέρουν να βγάλουν τον άνδρα μέσα από τα συντρίμμια, προκειμένου να τον παραλάβει το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Η κατάσταση της υγείας του οδηγού κρίθηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά κρίσιμη και σοβαρή.

Τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την απρόσμενη εκτροπή και στην κατάρρευση του τμήματος της γέφυρας παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο προανάκρισης από την Τροχαία. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι μαρτυρίες από την περιοχή αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος στην περιοχή έπνεαν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, ένας παράγοντας που ενδέχεται να επηρέασε την ευστάθεια του μεγάλου οχήματος ή να συνέβαλε με κάποιον τρόπο στη μηχανική αστοχία της γέφυρας.

(*) φωτογραφίες από thessaliatv.gr

