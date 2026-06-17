Φρένο στα πανωτόκια των δανείων και των πιστωτικών καρτών – σημαντικές αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο

Νέο πλαίσιο προστασίας για τους δανειολήπτες φέρνει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο επιχειρεί να περιορίσει τις υπερβολικές επιβαρύνσεις στα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες, θεσπίζοντας για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος δανεισμού.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την ευρωπαϊκή οδηγία 2023/2225 και βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου, με στόχο να κατατεθεί και να ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στον Ιούλιο.

Κεντρική πρόβλεψη αποτελεί η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος της πίστωσης, δηλαδή στο ποσό που θα κληθεί να καταβάλει ο δανειολήπτης πέραν του αρχικού κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, το άθροισμα τόκων, προμηθειών, εξόδων και κάθε άλλης επιβάρυνσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 60% του αρχικού ποσού για δάνεια διάρκειας έως τέσσερα έτη, το 70% για δάνεια διάρκειας από τέσσερα έως οκτώ χρόνια και το 75% για συμβάσεις με διάρκεια άνω των οκτώ ετών.

Οι νέοι περιορισμοί αφορούν δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις και ποσά έως 100.000 ευρώ, καλύπτοντας κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και τις πιστωτικές κάρτες. Αντίθετα, δεν εφαρμόζονται στα στεγαστικά δάνεια.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει ανώτατα όρια και στο Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ), το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό πάνω από τα επίπεδα που δημοσιεύει ανά τρίμηνο η Τράπεζα της Ελλάδος. Το ακριβές ύψος του ορίου θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στις διατάξεις περιλαμβάνονται επίσης μέτρα για τον περιορισμό των λεγόμενων «κρυφών χρεώσεων». Οι πιστωτικοί φορείς θα μπορούν να επιβάλλουν έξοδα μόνο όταν αυτά αντιστοιχούν σε πραγματικές υπηρεσίες που παρέχουν ή σε αποδεδειγμένες δαπάνες προς τρίτους και όχι για την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πριν από την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις ή άλλες δικαστικές ενέργειες, οι πιστωτές θα υποχρεούνται να εξετάζουν δυνατότητες ρύθμισης της οφειλής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και τυχόν έκτακτες συνθήκες που επηρεάζουν την ικανότητά του να αποπληρώσει το χρέος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Θα εφαρμόζονται αποκλειστικά σε δανειακές συμβάσεις που θα συναφθούν μετά τις 20 Νοεμβρίου 2026, αφήνοντας ανεπηρέαστα τα υφιστάμενα δάνεια και τις υφιστάμενες πιστωτικές συμβάσεις.

thessaliaeconomy.gr