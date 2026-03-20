Φυτεύτηκαν 700 νέα δέντρα στην περιοχή του Πηνειού – Ενισχύεται το αστικό πράσινο

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Λαρισαίων για την ενίσχυση του πράσινου αποτυπώματος στην πόλη.

Το πρωί της Παρασκευής φυτεύτηκαν 700 νέα δέντρα στην περιοχή του Πηνειού, στο σημείο πίσω από τα ΚΤΕΛ.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος “μέχρι στιγμής έχουν ήδη φυτευτεί 1.200 δέντρα και μέχρι τέλος του έτους θα έχουν φυτευτεί χιλιάδες. Στόχος μας είναι μια πόλη ανθρώπινη, βιώσιμη και έτοιμη για το μέλλον».

Στην δενδροφύτευση παρέστη και ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Βάιος Κυριτσάκας τονίζοντας ότι η παρέμβαση θα ενισχύσει το αστικό πράσινο και θα δημιουργήσει έναν ελκυστικό χώρο αναψυχής για τους πολίτες.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr