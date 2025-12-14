Φωτίστηκε το Χριστουγεννιάτικο δένδρο της Περιφέρειας

Γιορτινή εκδήλωση στο Διοικητήριο στη Λάρισα με μουσική, χορό και δώρα

Στα γιορτινά του ντύθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα (Καλλισθένους & Θεοφράστου), όπου πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη γιορτή ενόψει των Χριστουγέννων, η οποία κορυφώθηκε με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα.

Ο κ. Κουρέτας έστειλε μήνυμα αποδοχής των παιδιών, όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι, απευθυνόμενος σε όλους τους γονείς, σε μια εκδήλωση την οποία αγκάλιασε ο κόσμος και περιλάμβανε δρώμενα για μικρούς και μεγάλους προσαρμοσμένα στο πνεύμα των ημερών, με στόχο να γεμίσουν τις καρδιές με χαρά και αισιοδοξία. Παράλληλα μοιράστηκαν πολλά δώρα για όλα τα παιδιά.

Δημ. Κουρέτας

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, αφού ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για το αποτέλεσμα και συμμετείχαν στην γιορτή, απευθύνθηκε στους γονείς: «Μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και ανάβουμε το δέντρο της αγάπης, μιας αγάπης που στις μέρες μας δεν είναι αυτονόητη. Τα παιδιά πρέπει να δέχονται την αγάπη όλων μας, την αγάπη των γονιών τους χωρίς όρους, πρέπει χωρίς όρους να δέχονται αποδοχή από τους γονείς τους. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο για να μεγαλώσει ένα παιδί, με ασφάλεια. Είστε γονείς με μικρά και μεγάλα παιδιά και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εμείς οι γονείς είμαστε οι πέτρες που ακονίζουν τα νύχια τους. Τα δώρα που δίνουμε στα παιδιά των υπαλλήλων είναι μία συμβολική πράξη εκτίμησης και ένα «ευχαριστώ» για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόμενοι, στην κοινή προσπάθεια που κάνουμε να φέρουμε την Θεσσαλία εκεί που θέλουμε και της αξίζει. Η μεγαλύτερη χαρά των Χριστουγέννων είναι τα χαμόγελα των παιδιών για αυτό γιορτάζουμε με τα παιδιά. Εύχομαι κάθε χρόνο να ανάβουμε το δέντρο μας και όταν εμείς δεν θα είμαστε διοίκηση να τηρηθεί το έθιμο ως συνέχεια».

Οι εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, χριστουγεννιάτικα κάλαντα, δημιουργικές δράσεις, παιδική ψυχαγωγία, εορταστικές γεύσεις, ενώ μοιράστηκαν δώρα στα παιδιά των υπαλλήλων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το γιορτινό κλίμα.

Παράλληλα, λειτούργησε χριστουγεννιάτικο Bazaar από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας, με χειροποίητα και συλλεκτικά αντικείμενα, στηρίζοντας τις δράσεις του Συλλόγου, ενώ στους χώρους της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δράσεις από τα τμήματα Γαστρονομίας, Τουρισμού, Παιδαγωγικών και Φωτογραφίας του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, που προσέφεραν χριστουγεννιάτικα εδέσματα, καθώς και διαδραστικές παραστάσεις από έμπειρους ταχυδακτυλουργούς για τη διασκέδαση μικρών και μεγάλων.