Φωτιά στη Βαλανίδα Ελασσόνας – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Βαλανίδα Ελασσόνας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά σήμερα στις 15:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες του δήμου Ελασσόνας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στην περιοχη πνέουν ισχυροί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

kosmoslarissa.gr