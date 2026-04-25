Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια για φθηνό ρεύμα – Μείωση του ετήσιου λογαριασμού έως 25%

Καθώς το ενεργειακό κόστος απορροφά για μία ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια σημαντικό μέρος του εισοδήματος των νοικοκυριών, η κυβέρνηση με υπουργική απόφαση θα καθορίσει άμεσα προδιαγραφές και πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια.

Όπως γράφει η Καθημερινή (Χρύσα Λιάγγου), αυτά τα πάνελ έχουν σχετικά μικρό κόστος αγοράς, μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ, τοποθετούνται σε στηθαία, μπαλκόνια ή περγκολες και συνδέονται απλά σε μια πρίζα του σπιτιού, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιβαρύνονται με κόστος εγκατάστασης. Επίσης, δεν χρειάζεται η έγκριση των άλλων κατοίκων της πολυκατοικίας και είναι φορητά, δηλαδή ένας ενοικιαστής μπορεί να το πάρει μαζί του αν αλλάξει σπίτι, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα γνωστοποιούν στον διαχειριστή δικτύου τον εξοπλισμό που θα εγκαθιστούν. Το σημαντικότερο, μειώνει τον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος έως 25%. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία, η αγορά τους επιδοτείται άμεσα ή έμμεσα.

Το θεσμικό πλαίσιο

Διαβλέποντας αυτή τη δυναμική, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ που κατέθεσε στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, ανοίγει τον δρόμο για την ευρεία χρήση τους. Προβλέπει την έκδοση υπουργικής απόφασης η οποία αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Μάιο και θα επιτρέπει την εγκατάστασή τους μόνο με γνωστοποίηση στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας όπου οι πολίτες θα δηλώνουν τον εξοπλισμό που θα εγκαθιστούν.

Τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια (αλλιώς plug-and-play φωτοβολταϊκά) αποτελούνται από δύο συνήθως φωτοβολταϊκά πλαίσια (2 επί 400 Wp), ένα μικρομετατροπέα (έως 800 W) και ένα απλό σύστημα στήριξης, που συνδέονται απευθείας σε μια τυπική πρίζα σούκο του σπιτιού. Κοστίζουν όσο ή και λιγότερο από έναν ηλιακό θερμοσίφωνα (500 έως 1.000 ευρώ) και μπορούν να καλύψουν βασικές ενεργειακές ανάγκες μειώνοντας τον ετήσιο λογαριασμό ρεύματος σε ποσοστό από 15% έως 25%.

Το κύριο πλεονέκτημά τους, πέραν του χαμηλού κόστους, είναι η φορητότητα. Σε αντίθεση με τα κλασικά φωτοβολταϊκά συστήματα που απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση σε ταράτσα ή στέγη και ηλεκτρολόγο για τη σύνδεση με τον μετρητή, όπως και σύμβαση σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ, τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού μπορεί κανείς να τα εγκαταστήσει μόνος του, αλλά και να τα επανατοποθετήσει σε άλλο χώρο, χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ελκυστική λύση για χαμηλά εισοδήματα και ενοικιαστές.

Μετακομίζοντας κάποιος το αποσυνδέει και το μεταφέρει σαν μια απλή οικιακή συσκευή που θα τη βάλει στη πρίζα της νέας οικίας. Σε αντίθεση επίσης με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη, δεν απαιτείται η συναίνεση της πολυκατοικίας, εκτός αν πρόκειται για διατηρητέο κτίριο ή βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό. Οπως αναφέρει στην «Κ» ο σύμβουλος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Στέλιος Ψωμάς, «plug-and-play φωτοβολταϊκά επιτρέπουν στον καθένα να αξιοποιήσει τη δύναμη του ήλιου, εξοικονομώντας χρήματα από τους λογαριασμούς ρεύματος». Η νέα τεχνολογία, σύμφωνα με τον ίδιο, ειδικά στην Ελλάδα όπου το 60% των Ελλήνων κατοικεί σε διαμερίσματα πολυκατοικιών, έχει προφανή πλεονεκτήματα.

Η λειτουργία των plug-andplay φωτοβολταϊκών δεν έχει καμία επίπτωση στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τον κ. Ψωμά. Μονάδες παραγωγής με ισχύ έως 800 Watt, η οποία αποτελεί όριο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, χαρακτηρίζονται από την ευρωπαϊκή οδηγία αμελητέας επίδρασης στη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου, εξηγεί.

Για μικρές συσκευές

Η ενέργεια που παράγεται από τα ηλιακά πάνελ στο μπαλκόνι καταναλώνεται την ίδια στιγμή από τις οικιακές συσκευές που βρίσκονται σε λειτουργία και καλύπτουν συνήθως την κατανάλωση ενός ψυγείου, ρούτερ, τηλεόρασης, λαμπτήρων – και όχι ενεργοβόρων συσκευών. Με την προσθήκη και ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, ένα μέσο νοικοκυριό, σύμφωνα με τον κ. Ψωμά, μπορεί να μειώσει έως και 50% το ετήσιο κόστος ρεύματος.

Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος στο δίκτυο, οι μετατροπείς στα ηλιακά πάνελ δίνουν αυτόματα εντολή και αποσυνδέονται σε δευτερόλεπτα. Με την αυτόματη αποσύνδεση αίρονται οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας για τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ που θα εργάζονται στις γραμμές για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο δίκτυο. Η νέα τάση των φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι ανοίγει μια νέα αγορά και στην Ελλάδα. Διατίθενται ήδη από μεγάλες αλυσίδες πώλησης οικιακών συσκευών, όπως «Πλαίσιο», Leroy Merlin, Praktiker, Public, «Κωτσόβολος» κ.λπ., σε τιμές που κυμαίνονται από 500 έως και 1.000 ευρώ. Η απουσία, ωστόσο, θεσμικού πλαισίου που θα ορίσει προδιαγραφές πιστοποίησης κ.λπ. δημιουργεί αβεβαιότητα σε καταναλωτές και επαγγελματίες του κλάδου. Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών και

ΔΕΔΔΗΕ καταρτίζουν αυτό το διάστημα έναν κατάλογο οδηγιών προς τους καταναλωτές για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στο μπαλκόνι για την ασφαλή και αποδοτικότερη χρήση τους.

Η σωστή τοποθέτηση

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να είναι αποδοτικό θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη κλίση. Κάθετα τοποθετημένα πάνελ έχουν 30%-45% μειωμένη απόδοση σε σχέση με την ιδανική κλίση. Μπορεί να τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία ενός κτιρίου, αρκεί να υπάρχει επαρκής έκθεση στον ήλιο. Η απόδοση αυξάνεται σε μπαλκόνια με νότιο προσανατολισμό, ταράτσες ή στέγες γκαράζ, κήπους χωρίς σκιά και εξωτερικούς χώρους που βλέπουν προς τον ήλιο και αντιθέτως μειώνεται σημαντικά όταν το πάνελ σκιάζεται από δέντρα, τοίχους ή άλλα αντικείμενα.

Παρότι η εγκατάστασή τους είναι σχετικά απλή, οι ειδικοί συνιστούν την προσοχή για την ασφαλή στερέωσή τους. Τα πάνελ θα πρέπει να τοποθετούνται με ειδικές βάσεις ώστε να αντέχουν στον άνεμο και στις καιρικές συνθήκες. Σε παλιά σπίτια συνιστάται ο έλεγχος από ηλεκτρολόγο για να διαπιστωθεί αν η εγκατάσταση είναι κατάλληλη. Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε εξωτερική, ενισχυμένη αδιάβροχη πρίζα και ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να είναι συμβατός με την προσθήκη νέου φορτίου.

Απόσβεση σε 4-5 χρόνια

Τα περισσότερα πάνελ έχουν διάρκεια ζωής 20-25 χρόνων, διασφαλίζοντας γρήγορη απόσβεση. Στη Γερμανία, όπου παρατηρείται αθρόα εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, τα οποία δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το κόστος απόσβεσης, σύμφωνα με τον κ. Ψωμά, υπολογίζεται σε 4-5 χρόνια. Ως προς την ασφάλεια της νέας τεχνολογίας, ο κ. Ψωμάς τονίζει ότι «έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα σε όλο τον κόσμο και η εμπειρία δεν εμπνέει καμία ανησυχία».

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγγου, στην Καθημερινή)