Χειμωνιάτικο σκηνικό στη Λάρισα – Επιδείνωση με έντονα φαινόμενα από την Τρίτη

Χειμωνιάτικο σκηνικό με χιόνια σε μεγάλο μέρος της χώρας και κυρίως στα ορεινά επιφυλάσσει ο καιρός σήμερα Δευτέρα (19/1).

Το τσουχτερό κρύο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από από την Τρίτη καθώς θα αυξηθεί πολύ η πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες, ενώ πιθανές είναι οι πυκνές χιονοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο “από την Τρίτη το μεσημέρι και έπειτα, αλλάζει η “ποιότητα” του καιρού, γιατί θα μας επηρεάσει ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα αλληλεπιδράσει με τον εγκλωβισμένο ψυχρό αέρα και άρα θα υπάρξει αυξημένη πιθανότητα για ισχυρές βροχές – καταιγίδες (κεντρικά – νότια, συμπεριλαμβάνεται και η Αττική) και πολύ πυκνά χιόνια στα ορεινά, με τις χιονοπτώσεις να εκδηλώνονται και σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Ελλάδας αλλά και σε σχεδόν πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας”.

Στο νομό Λάρισας σε αρκετές ορεινές περιοχές το τοπίο είναι λευκό μετά τις χιονοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

(*) To φωτογραφικό στιγμιότυπο είναι από το καταφύγιο Κισσάβου.

(κάμερα: meteo-thessalia.gr/Πάνος Αρχοντής)