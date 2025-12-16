Χειροπέδες σε ανήλικο στη Λάρισα – Διακινούσε ποσότητες κάνναβης

Στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. πιάστηκε ένας ανήλικος στη Λάρισα που κατείχε και διακινούσε ναρκωτικά.

Ο δράστης έκρυβε μέσα στη σέλα της μοτοσικλέτας ποσότητες κάνναβης.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (15-12-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κάνναβης από τον ανωτέρω, ο οποίος για την δράση του χρησιμοποιεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, χθες το απόγευμα, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να ανοίγει το κάθισμα (σέλα) της εν λόγω μοτοσικλέτας και ακινητοποιήθηκε.

Σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στη μοτοσικλέτα και κατασχέθηκαν:

-13- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -13,9 – γραμμαρίων &

-1- ηλεκτρονική ζυγαριά.

Κατασχέθηκαν, επιπλέον, η προαναφερόμενη μοτοσικλέτα, καθώς και -1- κινητό τηλέφωνο από την κατοχή του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.