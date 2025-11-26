Χειροπέδες σε διακινητή κοκαΐνης στη Λάρισα – Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού που διακινούσε κοκαΐνη στη Λάρισα προχώρησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Επίσης συνελήφθη και ένας άνδρας για το αδίκημα της υπόθαλψης.

Η ανακοίνωση:

Συνελήφθησαν, χθες (25-11-2025) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, -2- άτομα και συγκεκριμένα ένας αλλοδαπός άνδρας και ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων, καθώς και για το αδίκημα της υπόθαλψης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης από τον αλλοδαπό και απόκρυψή τους σε οικία, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από αυτή και τον ακινητοποίησαν, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους -0,9- γραμμαρίων, -1- κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των -2.105- ευρώ.

Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης της κας Ανακρίτριας Λάρισας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (διακίνηση ναρκωτικών), βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία, μέσα στην οποία εντοπίστηκε και ο ημεδαπός που φιλοξενούσε – απέκρυπτε τον αλλοδαπό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους -0,7- γραμμαρίων

•μία μεταλλική σιδερογροθιά &

•τρία φυσίγγια, ένα από τα οποία πολεμικού τυφεκίου.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.