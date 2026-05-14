Χειροπέδες σε δύο άτομα που εξαπάτησαν ηλικιωμένη στον Βόλο – Συνελήφθησαν στη Λάρισα

Στη σύλληψη δύο ατόμων, μίας 49χρονης και ενός 47χρονου, που είχαν εξαπατήσει μία ηλικιωμένη στον Βόλο προχώρησαν μέλη της ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της Πέμπτης 14 Μαΐου.

Ειδικότερα, χθες Τετάρτη 13 Μαΐου το απόγευμα στον Βόλο, ηλικιωμένη ημεδαπή δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος αρχικά τον γιατρό, προφασίστηκε ότι στενό συγγενικό της πρόσωπο χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης και νοσηλείας.

Ακολούθως, υπήρξε νεότερη επικοινωνία, όπου παρουσιάστηκε ως «δήθεν» αστυνομικός και αφού επιβεβαίωσε τα προαναφερόμενα, την έπεισε να πετάξει από το μπαλκόνι της οικίας της, μία νάιλον σακούλα στην οποία είχε τοποθετήσει το χρηματικό ποσό των 4.845 ευρώ καθώς και κοσμήματα.

Κάτω από την οικία ανέμενε η 49χρονη, η οποία παρέλαβε την σακούλα και αποχώρησε επιβιβαζόμενη σε όχημα.

Από την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι δράστες, εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας και ακινητοποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλα τα χρήματα και τα κοσμήματα τα οποία αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.