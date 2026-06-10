Χειροπέδες σε 29χρονο στη Λάρισα για απείθεια και εξύβριση αστυνομικών – Δεν σταμάτησε σε έλεγχο

Μετά από επεισοδιακή καταδίωξη συνελήφθη χθες στη Λάρισα ένας 29χρονος για απείθεια και εξύβριση αστυνομικών.

Ειδικότερα, συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, 29χρονος, για απείθεια και εξύβριση.

Ειδικότερα, ο 29χρονος, επιβιβαζόμενος σε Ι.Χ.Ε., δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για επικείμενο έλεγχο και απομακρύνθηκε, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ακολούθησαν το όχημα, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του. Όπως διαπιστώθηκε, το όχημα ήταν ανασφάλιστο, ενώ βεβαιώθηκαν και οι σχετικές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Επιπλέον, κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας, ο 29χρονος εξύβρισε τους αστυνομικούς.