Χειροπέδες σε 33χρονο στη Λάρισα – Eφοδος στο σπίτι του για διακίνηση κοκαΐνης

Έναν 33χρονο συνέλαβαν στη Λάρισα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη).

Αναλυτικά:

“Συνελήφθη, χθες (16-04-2026) το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τον ανωτέρω, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή του καθώς και στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -8,3- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές με υπολείμματα κοκαΐνης,

-1- μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -550-ευρώ και

-4- κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.”