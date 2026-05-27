Χειροπέδες σε 43χρονο στην Ελασσόνα – Πιάστηκε με κοκαΐνη στο αυτοκίνητό του

Με 71,9 γραμμάρια κοκαΐνης τα οποία έκρυβε στο αυτοκίνητό του συνελήφθη ένας 43χρονος στην περιοχή της Ελασσόνας μετά από έλεγχο της Αστυνομίας.

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, 43χρονος άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο καταπολέμησης της διάδοσης ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι, εντοπίστηκε ο ανωτέρω να κινείται με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του και σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του, καθώς και στο όχημα, -5- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -71,9- γραμμαρίων και -1- κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το προαναφερόμενο όχημα, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δραστηριότητάς του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.