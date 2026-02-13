Χειροπέδες σε 49χρονο Λαρισαίο για πορνογραφία ανηλίκων

Για κατοχή και διακίνηση υλικού πορνογραφίας ανηλίκων συνελήφθη ένας 49χρονος Λαρισαίος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος συνελήφθη στο σπίτι του, ενώ αστυνομικοί κατέσχεσαν κινητό τηλέφωνο και ψηφιακά μέσα στα οποία φέρεται να διέθετε πορνογραφικό υλικό με ανήλικους.

Ο 49χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα όπου του ασκήθηκε δίωξη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον Ανακριτή όπου έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί για αύριο Σάββατο και στο μεταξύ παραμένει κρατούμενος.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)