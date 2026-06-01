Χιλιάδες πολίτες στα παράλια της Λάρισας για την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά

Με τις καιρικές συνθήκες να ευνοούν και την ευκαιρία που προσέφερε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλοί κάτοικοι της Λάρισας επέλεξαν να αφήσουν πίσω τους την πόλη και να περάσουν στιγμές ξεκούρασης στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού, πραγματοποιώντας τα πρώτα τους καλοκαιρινά μπάνια.

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, η κυκλοφορία προς τα παράλια του Δήμου Αγιάς ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς πλήθος επισκεπτών κατευθύνθηκε στις ακτές της περιοχής. Παραλίες όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Σωτηρίτσα, το Στόμιο και η Κουτσουπιά συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό λουομένων, με οικογένειες, φίλους και εκδρομείς κάθε ηλικίας να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα.

Τόσο οι οργανωμένες παραλίες όσο και οι πιο απομονωμένες γωνιές της ακτογραμμής γέμισαν από κόσμο που αναζητούσε στιγμές δροσιάς, ξεγνοιασιάς και απόδρασης από την καθημερινότητα. Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση σε καφετέριες, ταβέρνες και λοιπές επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης, με τους επαγγελματίες να διαπιστώνουν ότι η τουριστική δραστηριότητα έχει πλέον περάσει σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Η έντονη επισκεψιμότητα που καταγράφηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δημιουργεί θετικές προσδοκίες για τη φετινή θερινή περίοδο. Όπως δήλωσε στη «Θεσσαλία Τηλεόραση» ο πρόεδρος των καταστηματαρχών των παραλίων του νομού Λάρισας, Δημήτρης Ηλιάδης, το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό τριήμερο έδωσε μια πρώτη εικόνα της αυξημένης κίνησης που αναμένεται να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες στις ακτές της περιοχής.

