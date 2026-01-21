Τοπικά

Χιονισμένο τοπίο στα Φάρσαλα- στα λευκά οι στέγες της πόλης

Χιονισμένες οι στέγες των σπιτιών στα Φάρσαλα, το ίδιο αυλές και δρόμοι ενώ συνεχίζει να ρίχνει. Από ότι φαίνεται θα το στρώσει για καλά.

Δείτε φωτογραφίες:

