“Χλιαρές” οι γιορτές για το εμπόριο στη Λάρισα

“Χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το περασμένο έτος και συγκρατημένη επισκεψιμότητα”, καταγράφηκε την εορταστική περίοδο στην εμπορική αγορά της Λάρισας.

Ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος σχετικά με τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ, για την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, αναφέρει, μεταξύ άλλων:

“Με αφορμή τα αποτελέσματα της Έρευνας του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την αγοραστική κίνηση κατά την εορταστική περίοδο: Τα αποτελέσματα της έρευνας του επιστημονικού επιτελείου της ΕΣΕΕ αποτυπώνουν στην εορταστική αγορά χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με το περασμένο έτος και συγκρατημένη επισκεψιμότητα.

Μάλιστα, για το σύνολο του τζίρου το 2025, οι εκτιμήσεις των εμπόρων δεν είναι αισιόδοξες. Αλλά και για το άμεσο μέλλον, οι προσδοκίες τους για την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα.

Οι χαμηλές επιδόσεις στις γιορτές δεν κατόρθωσαν να αναπληρώσουν τις απώλειες που προηγήθηκαν σε ολόκληρο το έτος αλλά συσσωρεύονται στις υφιστάμενες προκλήσεις για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις όπως το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τις οικονομικές υποχρεώσεις, τη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη, το διογκωμένο κόστος προμηθευτών, τη διαχείριση των ανατιμήσεων”.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr