Χρήστος Αγορίτσας: Στόχος μας είναι κανένα παιδί να μην μείνει εκτός Παιδικών Σταθμών το φθινόπωρο

O Χρήστος Αγορίτσας είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων. Παράλληλα, διατελεί Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακό (MA in Education) στο University of Sussex και ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο τον περασμένο Ιανουάριο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στον Θοδωρή Σταμούλη

Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα οι αιτήσεις των εγγραφών για τους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Πόσες από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν θα εγκριθούν;

Η ολοκλήρωση των αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει, αλλά και την εμπιστοσύνη των οικογενειών στις δημοτικές δομές. Ο στόχος μας είναι να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά και, ιδανικά, να μη μείνει κανένα εκτός.

Σε λίγες ημέρες θα έχουμε και τα επίσημα αποτελέσματα, καθώς η επεξεργασία των αιτήσεων συνεχίζεται. Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι και φέτος κινούμαστε στα περσινά γεγονός που αποδεικνύει την αναγνώριση, από την πλευρά των συμπολιτών μας, για τη δουλειά που γίνεται στους παιδικούς σταθμούς. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών σταθμών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει και δεύτερη περίοδος εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς για να συμπληρωθούν τα κενά που θα υπάρχουν μετά τη φάση ώστε να γίνει πραγματικότητα ο στόχος μας. Κανένα παιδί να μην μείνει εκτός παιδικών σταθμών.

Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι σχολικές μονάδες της Λάρισας σε επίπεδο υποδομών; Χρειάζονται παρεμβάσεις;

Σε ό,τι αφορά τις σχολικές μονάδες της πόλης, υπάρχουν ανάγκες. Ωστόσο, υπάρχει καθημερινή δουλειά και συστηματική προσπάθεια βελτίωσης. Από παρεμβάσεις στις αυλές και την τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού, μέχρι εργασίες συντήρησης, βαψίματα και αναβάθμιση χώρων όπως τα αμφιθέατρα, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας με ράμπες ΑμεΑ και βελτιώσεις στις εισόδους των σχολείων, η εικόνα αλλάζει μέρα με την ημέρα.

Μόνον μέσα στο 2025, έγιναν εκατοντάδες παρεμβάσεις για συντηρήσεις και βελτιώσεις σε περισσότερες από 60 σχολικές μονάδες -με τη μεγαλύτερη παρέμβαση να αφορά επισκευές και συντηρήσεις σε 24 Παιδικούς Σταθμούς ύψους περίπου 2,6 εκατ. ευρώ -και συνεχίζονται αυτές οι παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικά να αναφερθεί και το πρόγραμμα πιστοποίησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολείων, που επίσης είναι σε εξέλιξη ήδη από πέρυσι προχωρά και αυτό με τη συμβολή των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Να υπενθυμίσουμε ακόμη το μεγάλο έργο της κτιριακής αναβάθμισης, με δωρεά 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Δημοτικού Λάρισας στη συνοικία της Νεάπολης καθώς και του ΕΕΝΕΓΥΛ στη Γιάννουλη, όπως επίσης και τη δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών για τη συντήρηση και ανακατασκευή του διατηρητέου κτιρίου στο σχολείο της Φαλάνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του έργου «Επισκευή Κτιρίου Παιδικής Στέγης», με χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ και ίδιους πόρους, ενώ πρόσφατα εξασφαλίστηκαν 400.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ολοκληρώνεται η μελέτη για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΔΑΔ που θα γίνει στην περιοχή του Αβέρωφ ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και ανακοινώσεις για το Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο στην οδό Σαρίμβεη που πλέον προχωρά στην επόμενη φάση.

Συνολικά, το ύψος των παρεμβάσεων ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025 και δεν σταματάμε εδώ.

Προβλήματα υπάρχουν, αλλά δεν κρυβόμαστε πίσω από τις δυσκολίες. Αναλάβαμε την ευθύνη να προχωρήσουμε σε λύσεις που είχαν καθυστερήσει για χρόνια. Με διεκδικήσεις πόρων που κατευθύνονται ακριβώς για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας, με στόχο μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Έξι σχολεία εντάχθηκαν στη Β’ φάση του προγράμματος “Μαριέττα Γιαννάκου”. Ποιες εργασίες θα γίνουν και πότε θα ξεκινήσουν;



Έξι σχολεία της Λάρισας (1ο Πειραματικό Λύκειο, 6ο Γενικό Λύκειο, 4ο Γενικό Λύκειο,

7ο Δημοτικό Σχολείο, 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας και 2ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης) έχουν ενταχθεί στη Β΄φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι άλλα τέσσερα σχολεία (16ο Δημοτικό Σχολείο, 12ο Γενικό Λύκειο, 22ο Δημοτικό Σχολείο και 8ο Γυμνάσιο) είχαν ενταχθεί στην α’ φάση, με τις εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί -άρα έχουμε ένα σύνολο δέκα σχολικών μονάδων, όπου έγινε ή θα γίνει ένα ευρύ σύνολο παρατεταμένων παρεμβάσεων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις υποδομών και εξωτερικές εργασίες, καθώς και ανακαινίσεις σε τουαλέτες και εσωτερικούς χώρους. Πρόκειται για έργα που αλλάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι εργασίες για τη β’ φάση θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι, το επόμενο διάστημα με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς.

Θα επιμείνετε στην πολιτική εγκατάστασης καμερών στα σχολεία ;

Για την εγκατάσταση καμερών, η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται για μια οριζόντια ή ανεξέλεγκτη πρακτική. Μιλάμε για στοχευμένες παρεμβάσεις, σε συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα, μόνο σε εξωτερικούς χώρους και εκτός ωραρίου λειτουργίας, με μοναδικό στόχο την προστασία της σχολικής περιουσίας από βανδαλισμούς. Δεν είναι θέμα επιτήρησης, αλλά ευθύνης απέναντι στη δημόσια περιουσία και τους ίδιους τους μαθητές.

Η έξαρση των φαινομένων, με απαράδεκτους βανδαλισμούς, δεν αφήνει πολλά περιθώρια επιλογών, ιδίως στις περιπτώσεις επανάληψης στα ίδια σχολεία, ξανά και ξανά. Τον πρώτο λόγο, ωστόσο, έχει η εκπαιδευτική κοινότητα -εκπαιδευτικοί και γονείς- που μπορούν να απευθύνουν τα αιτήματά τους στη Δημοτική Αρχή.

Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε να φέρετε εις πέρας στην Αντιδημαρχία Παιδείας ;

Η μεγαλύτερη πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην Αντιδημαρχία Παιδείας είναι να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και σε όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Να διαχειριστούμε παλιές υποδομές, να προχωρήσουμε νέες παρεμβάσεις και ταυτόχρονα να διασφαλίσουμε την καθημερινή λειτουργία των σχολείων των παιδικών σταθμών και του Δήμου Λαρισαίων. Και αυτό απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και συνεχή παρουσία. Γιατί αυτή είναι και η δική μας φιλοσοφία. Δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της Παιδείας πίσω από ένα γραφείο. Είμαστε καθημερινά στα σχολεία, δίπλα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, εκεί όπου η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Θέλουμε επίσης να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω στη Πόλη που μαθαίνει. Προγραμματίζουμε νέες δράσεις για την Ακαδημαϊκή Χρονιά 2026-2027 με το Πανεπιστήμιο των Πολιτών με νέα καινοτόμα προγράμματα για κάθε ηλικία. Και φυσικά δεν ξεχνάμε την Κατασκήνωση στην πόλη όπου και φέτος θα φιλοξενήσουμε 2000 παιδιά προσφέροντας τους ένα ανανεωμένο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης σχεδιασμένο για τους μικρούς μας φίλους. Σύντομα θα έχουμε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις με το φετινό πρόγραμμα που ξεκινά την 1η Ιουλίου. Συνοψίζοντας, η Παιδεία δεν είναι πεδίο εντυπώσεων. Είναι πεδίο ευθύνης. Και σε αυτή τη βάση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, με στόχο το καλύτερο για τους μαθητές της πόλης μας.

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