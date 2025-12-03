Χωρίς λαϊκές αγορές σήμερα η Λάρισα

Χωρίς λαϊκές αγορές είναι η Λάρισα σήμερα Τετάρτη, καθώς η Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας αποφάσισε να πάρει μέρος στην απεργία που προκήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία.

Στόχος της κινητοποίησης είναι να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες των λαϊκών και ζητούν την απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, αλλαγές στο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης, άρση των υπερβολικών φορολογικών επιβαρύνσεων που -όπως τονίζουν- δυσχεραίνουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους.

Παράλληλα, εκφράζουν τη στήριξή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες.