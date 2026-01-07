Χωρίς λαϊκές αγορές σήμερα και αύριο η Λάρισα λόγω απεργίας των παραγωγών

Διήμερη απεργιακή κινητοποίηση ανακοίνωσε ο Σύλλογος Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Λάρισας για σήμερα και αύριο, 7 και 8 Ιανουαρίου, για σειρά προβλημάτων του κλάδου.

Βασικότερο αίτημα αποτελεί το Δελτίο Αποστολής, το οποίο, σύμφωνα με τους παραγωγούς, είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί. Όπως υποστηρίζουν, απαιτείται ψηφιακή πλατφόρμα και λογιστική υποστήριξη, ενώ η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αποφυγή του δελτίου αποστολής ευννοεί την φοροδιαφυγή.

Οι παραγωγοί αντιδρούν επίσης στην τεκμαρτή φορολόγηση, αλλά και και στο υψηλό κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα και σπόρους.

E.Π. kosmoslarissa.gr