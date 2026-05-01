Χωριστά, με δυο παράλληλες συγκεντρώσεις, Εργατικό Κέντρο Λάρισας και ΑΔΕΔΥ τιμούν την Εργατική Πρωτομαγιά

Με απεργιακές συγκεντρώσεις, καταθέσεις στεφάνων και μηνύματα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, η Λάρισα τιμά σήμερα την Εργατική Πρωτομαγιά, υπό τη σκιά των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Συνδικάτα, εργατικά σωματεία και φορείς καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης και διεκδίκησης, αναδεικνύοντας τα διαχρονικά αιτήματα για αξιοπρεπή εργασία, αυξήσεις στους μισθούς και κοινωνική δικαιοσύνη.

Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας έχει προγραμματίσει απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην Κεντρική Πλατεία, ενώ σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Αμφιθέατρο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας. Νωρίτερα, στις 9.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Τάκη Γαργαλιάνου, τιμώντας τους αγώνες και τις θυσίες του εργατικού κινήματος.

Παράλληλα, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Λάρισας διοργανώνει στις 10 π.μ. συγκέντρωση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας Ρήγα Φεραίου. Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ περιγράφει το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον που βιώνουν οι εργαζόμενοι, με την ακρίβεια, το κόστος στέγασης και τη συρρίκνωση των εισοδημάτων να κυριαρχούν στην καθημερινότητα.

Οι σημερινές εκδηλώσεις στη Λάρισα πραγματοποιούνται με βασικό μήνυμα ότι η Πρωτομαγιά παραμένει ημέρα μνήμης, αγώνα και διεκδίκησης, σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα εργασίας και κοινωνικής συνοχής επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr