Ψάρευαν πελάτες σε δωμάτιο ξενοδοχείου για “Οδοντιατρικό τουρισμό” στην Αλβανία – Δυο συλλήψεις στη Λάρισα μετά από καταγγελία

Την παρέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσε εκδήλωση με τίτλο «δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος», η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε ξενοδοχείο της Λάρισας και, σύμφωνα με καταγγελίες, συνδεόταν με την προώθηση οδοντιατρικών υπηρεσιών στην Αλβανία.

Ύστερα από μήνυση του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 34χρονου Αλβανού και μίας 27χρονης Ελληνίδας για παράβαση της νομοθεσίας περί Οδοντιατρικών Συλλόγων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων καλούνταν πολίτες να συμμετάσχουν σε «εκδήλωση στοματικής φροντίδας» με περιορισμένο αριθμό θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται εάν στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλεπόταν αξιολόγηση της στοματικής κατάστασης των ενδιαφερομένων και στη συνέχεια παραπομπή τους για θεραπευτικές παρεμβάσεις σε οδοντιατρικές δομές στα Τίρανα.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο στον χώρο του ξενοδοχείου δεν εντοπίστηκαν πολίτες που να υποβάλλονται σε εξέταση, ενώ βρέθηκαν υλικά όπως γάντια και μάσκες. Ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ευστάθιος Κουτσογιάννης, υπογράμμισε ότι τόσο ο οδοντιατρικός όσο και ο ακτινογραφικός έλεγχος αποτελούν ιατρικές πράξεις, οι οποίες επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο συλληφθέντες δεν διέθεταν αναγνωρισμένο από την ελληνική πολιτεία πτυχίο οδοντιατρικής ούτε άδεια άσκησης επαγγέλματος στη χώρα. Ο 34χρονος υποστήριξε ότι είναι οδοντίατρος στη χώρα καταγωγής του, ενώ η 27χρονη εργαζόταν ως γραμματέας.

Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι ο σκοπός της παρουσίας τους στη Λάρισα ήταν αποκλειστικά ενημερωτικός, σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται στην Αλβανία.

Οι δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους ενώπιον της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πραγματοποιήθηκαν ιατρικές πράξεις και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Ελευθερία, Βαγγέλης Κακάρας)

*Φωτογραφία αρχείου