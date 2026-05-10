Ψηλά στις αξιολογήσεις ασθενών το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας – Τι έδειξε πανελλαδική έρευνα

Για πρώτη φορά, η εικόνα για το ΕΣΥ δεν βασίζεται ούτε σε πολιτικές δηλώσεις αλλά ούτε και σε συνδικαλιστικές καταγγελίες. Και τα πρώτα συμπεράσματα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: παρά την πίεση, την υποστελέχωση και τις διαχρονικές παθογένειες, το δημόσιο σύστημα Υγείας φαίνεται ότι εξακολουθεί να κρατιέται όρθιο, κυρίως χάρη στους ανθρώπους του.

Αριθμός-ρεκόρ συμμετοχής: Η μεγαλύτερη έρευνα εμπειρίας ασθενών που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, με 56.487 αξιολογήσεις από 126 νοσοκομεία, καταγράφει τον συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από τη νοσηλεία, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Κάτι που σημαίνει πως το 76,3% των πολιτών βαθμολόγησε την εμπειρία νοσηλείας με 4 ή 5, ενώ σχεδόν ένας στους δύο ασθενείς έδωσε το απόλυτο «Αριστα».

Στον αντίποδα, μόλις το 9% αξιολόγησε τις συνολικές υπηρεσίες κάτω από τη βάση. Ωστόσο, ένα στοιχείο που απαιτεί σοβαρή αξιολόγηση από τις υγειονομικές Αρχές είναι οι ανησυχητικά χαμηλότερες βαθμολογίες με τις οποίες οι ασθενείς βαθμολόγησαν το φαγητό και την καθαριότητα στο ΕΣΥ.

Οι απαντήσεις αντλήθηκαν μέσω των περίπου 315.000 SMS που έλαβαν οι ασθενείς που πέρασαν το κατώφλι του ΕΣΥ από τις 14 Ιουλίου 2025 έως και τα τέλη Απριλίου 2026 και έλαβαν εξιτήριο.

Η έρευνα οργανώθηκε από τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ενωση Ασθενών Ελλάδας και τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, τα οποία λειτουργούν πλέον σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Οι υψηλότερες βαθμολογίες: Ως προς τις υγειονομικές δομές, οι υψηλότερες προτιμήσεις των ασθενών, όπως δήλωσαν στην έρευνα, δεν αφορούν τα μεγάλα νοσοκομεία των αστικών κέντρων αλλά της περιφέρειας.

Συνολικά, την υψηλότερη βαθμολογία έλαβε το Νοσοκομείο Σητείας με 4,75/5. Ωστόσο, από τα μεγάλα πανεπιστημιακά/τριτοβάθμια νοσοκομεία υψηλού φόρτου, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων (4,21) κατάφερε να ξεχωρίσει με τις υψηλότερες αξιολογήσεις από τους ασθενείς. Στα μεγάλα νοσοκομεία, ακολουθούν: το Ιπποκράτειο Αθηνών με 4,16, ο «Ευαγγελισμός» με 4,15, το «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης με 4,12, όπως επίσης και το Πανεπιστημιακό Λάρισας. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο μεγάλος φόρτος δεν οδηγεί απαραίτητα σε χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών.

Μετά το Νοσοκομείο Σητείας -στα μικρότερα περιφερειακά νοσοκομεία- ακολουθούν: το Νοσοκομείο Φλώρινας με 4,56, των Γρεβενών με 4,51, της Νάουσας με 4,46 και της Λευκάδας με 4,41. Τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των νοσοκομείων δεν είναι τυχαία: καλύτερη καθαριότητα, υψηλή εμπιστοσύνη στους επαγγελματίες Υγείας και πιο αποτελεσματικός συντονισμός της φροντίδας.

Θετικό μήνυμα για το προσωπικό: Το πιο καθαρό μήνυμα της έρευνας αφορά το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Παρά τις εξαντλητικές εφημερίες, τις ελλείψεις και τις πιέσεις, οι ασθενείς φαίνεται ότι συνεχίζουν να εμπιστεύονται εκείνους που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή».

Η εμπιστοσύνη στους γιατρούς συγκεντρώνει βαθμολογία 4,42/5, στους νοσηλευτές 4,26/5, ενώ ο συντονισμός της φροντίδας 4,36/5. Οι δείκτες αυτοί είναι εντυπωσιακά υψηλοί για ένα σύστημα που βρέθηκε τα προηγούμενα χρόνια αντιμέτωπο με πανδημία, οικονομική πίεση και συνεχή αύξηση των αναγκών.

Οι ασθενείς αποτυπώνουν, επίσης, μια σαφή βελτίωση σε ένα από τα πιο «ευαίσθητα» σημεία του ΕΣΥ, τους χρόνους χειρουργικής διαχείρισης. Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα αναφέρει ταχύτατη ένταξη στο χειρουργικό πρόγραμμα και τήρηση των προγραμματισμένων επεμβάσεων δείχνει μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από το παρελθόν.

Τα «αγκάθια» στην αξιολόγηση: Η ίδια έρευνα, ωστόσο, αναδεικνύει με σαφήνεια τις αδυναμίες του ΕΣΥ, καθώς υπάρχουν νοσοκομεία -κυρίως όσα χρησιμοποιούν ράντζα- τα οποία κινούνται κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Το Αττικόν βαθμολογείται με 3,80, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης με 3,88 και το Πανεπιστημιακό Πατρών με 3,92.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται, επίσης, και στις μη κλινικές υπηρεσίες. Το φαγητό στα νοσοκομεία βαθμολογείται μόλις με 3,53/5 και στο 87% των νοσοκομείων η επίδοση παραμένει κάτω από το 4. Αντίστοιχα, η καθαριότητα εμφανίζει τεράστιες αποκλίσεις: από το απογοητευτικό 1,5 έως το άριστο 5. Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει ένα χρόνιο πρόβλημα άνισης ποιότητας μεταξύ νοσοκομείων και αποκαλύπτει ότι το ΕΣΥ εξακολουθεί να λειτουργεί σε διαφορετικές «ταχύτητες».

Η κουλτούρα της λογοδοσίας: Η ουσία αυτής της πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς αλλά στο ότι δημιουργείται, ίσως για πρώτη φορά, μια κουλτούρα λογοδοσίας μέσα στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Σε χώρες με ισχυρά δημόσια συστήματα, η συστηματική αξιολόγηση των ασθενών αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών. Η Ελλάδα άργησε χαρακτηριστικά να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, το γεγονός ότι πλέον υπάρχει μετρήσιμη εικόνα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού.

Το υπουργείο Υγείας δηλώνει ότι ήδη εξετάζονται παρεμβάσεις στη σίτιση, ενώ σχεδιάζεται εθνικό πρότυπο καθαριότητας με κεντρικό έλεγχο. Ισως θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, σε παρόμοιες αξιολογήσεις να συμμετείχαν σε δεύτερο χρόνο οι άνθρωποι-«ραχοκοκαλιά» του ΕΣΥ, δηλαδή το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Γιάννας Σουλάκη στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής)