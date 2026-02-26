Ψηφιακή κάρτα για τους δημοσίους υπαλλήλους – στόχος η καταγραφή των πραγματικών ωραρίων εργασίας

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Εσωτερικών, αλλά όχι χωρίς κόπο καθώς θα πρέπει να ξεπεραστεί ένας μεγάλος… σκόπελος ονόματι Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Κι αυτό γιατί το υπουργείο προκρίνει τη λύση όχι της απλής ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά ενός πιο ενισχυμένου μέτρου ταυτοποίησης, με επίκεντρο τα βιομετρικά στοιχεία. Οπότε, αντί για ένα τυπικό χτύπημα κάρτας, στόχος είναι να πιάνουν δουλειά οι δημόσιοι υπάλληλοι αφού πρώτα έχουν ταυτοποιηθεί μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών, ήτοι δακτυλικά αποτυπώματα, ακόμη και αναγνώριση προσώπου. Αλλωστε, όπως εξηγούσε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών στα «ΝΕΑ» (ρεπορτάζ Εύη Σαλτού), με μια τυπική ψηφιακή κάρτα στο Δημόσιο τα προβλήματα που εντοπίζονται και καταγράφονται σήμερα θα διαιωνίζονταν. Και ποια είναι αυτά; Φαινόμενα εικονικής παρουσίας και απασχόλησης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις δημόσιων υπαλλήλων οι οποίοι χτυπούν την κάρτα εργασίας το πρωί και στη συνέχεια αποχωρούν χωρίς κανέναν έλεγχο από την υπηρεσία τους, στην οποία βέβαια επιστρέφουν με τη λήξη του 8ώρου τους προκειμένου να ξαναχτυπήσουν την κάρτα. Ορισμένοι δε δεν μπαίνουν καν σε αυτή τη διαδικασία και απλά κάποιες ημέρες της εβδομάδας διά…αντιπροσώπου φαίνονται να βρίσκονται στο πόστο τους. Κι εκεί είναι που ξεκινούν οι δυσκολίες του υψηλού τεχνολογικού εγχειρήματος, καθώς η πιο εξελιγμένη ψηφιακή κάρτα που προωθείται από το υπουργείο σκοντάφτει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα λόγω προσωπικών δεδομένων. Το επιχείρημα της Ανεξάρτητης Αρχής είναι πως βάσει νομοθεσίας απαγορεύεται η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων – επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει ειδική νομοθετική πρόβλεψη, και πάλι για λόγους δημόσιου συμφέροντος, το οποίο δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με κάποιον άλλον τρόπο. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκονται οι συζητήσεις του υπουργείου Εσωτερικών και της Ανεξάρτητης Αρχής, η έγκριση της οποίας είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του μέτρου. Πάντως, στόχος είναι η επέκταση του μέτρου της ψηφιακής κάρτας στο Δημόσιο, που αποτελεί ένα από τα 10 μεταρρυθμιστικά ορόσημα της κυβέρνησης, σύμφωνα με πηγές στο υπουργείο Εσωτερικών, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2026.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Εύης Σαλτού στα ΝΕΑ)