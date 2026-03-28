Ψηφοδέλτια Ν.Δ. χωρίς «σκιές» – Εκτός όσοι έχουν δικαστικές εκκρεμότητες ή προβληματικές συμπεριφορές

Η Ν.Δ. προετοιμάζει ψηφοδέλτια χωρίς «σκιές», καθώς η σχετική προεργασία έχει ήδη αρχίσει, παρά την εκπεφρασμένη βούληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για ολοκλήρωση της τετραετίας. Σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ της Καθημερινής (Σταύρος Παπαντωνίου) που επικαλείται πηγές από παράγοντες που διαμορφώνουν τις «γαλάζιες» λίστες, θα μείνουν εκτός στελέχη που έχουν επιδείξει προβληματικές συμπεριφορές ή τελούν υπό έρευνα από τη Δικαιοσύνη, χωρίς η υπόθεσή τους να έχει τελεσιδικήσει. Η συγκεκριμένη αποστροφή έχει βαρύνουσα σημασία, καθώς αναμένεται η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο Μαξίμου γνωρίζουν πως παρά το ευρύ προβάδισμα της Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου, το κυβερνών κόμμα αξιολογείται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις στην αντιμετώπιση θεμάτων διαφάνειας και ηθικής τάξης.

Ανεξάρτητα από τα εκλογικά σενάρια που εσχάτως έχουν αρχίσει να διακινούνται ξανά, τα επιτελεία του Μαξίμου και της Ν.Δ. έχουν ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα τις πρώτες –αναγνωριστικές σε αυτήν τη φάση– κινήσεις για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων ενόψει των επόμενων εκλογών. Η ονοματολογία αυτή τη στιγμή περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς το βασικότερο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι να θέσει τις προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα «χτιστούν» τα νέα ψηφοδέλτια.

Σε αυτήν τη φάση τον πιο βασικό ρόλο στον έλεγχο των προσώπων που αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι έχει ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού για τέτοια θέματα, Θανάσης Νέζης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με κομματικά στελέχη που καλούνται κυρίως να μεταφέρουν κλίμα από τις περιοδείες που κάνουν, ενώ επωμίζονται σε αυτήν τη φάση τις πρώτες επαφές με υποψήφιους βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. θα «χτιστούν» πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

Πρώτον, με τη σκανδαλολογία να έχει επιστρέψει για τα καλά, η κυβέρνηση έχει «ανοιχτά μάτια και αυτιά» και βλέπει το κλίμα που διαμορφώνεται. Η τακτική που ακολουθήθηκε πολλές φορές και βασιζόταν στη νοοτροπία «να ξεχαστεί ένα θέμα» ανήκει στο παρελθόν, καθώς υπήρξαν περιπτώσεις βουλευτών που υπέπεσαν σε λάθη ακόμα και συμπεριφοράς, είχαν δικαστική εμπλοκή και παρ’ όλα αυτά συμπεριελήφθησαν στα ψηφοδέλτια.

Η κυβέρνηση πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα γίνει πολύ πιο αυστηρή σε τέτοια θέματα ακόμα και ηθικής τάξης, καταρτίζοντας ψηφοδέλτια που δεν αφήνουν περιθώρια για εσωστρέφεια ή κριτική από την αντιπολίτευση, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πως, παρά το προβάδισμα της Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου, τον χειρότερο βαθμό παίρνει όσον αφορά την αντιμετώπιση θεμάτων διαφάνειας και ηθικής τάξης, καθώς οι πολίτες φαίνεται να θεωρούν ότι έχει μειωμένη ευαισθησία σε θέματα διαφθοράς, θεσμικής και ηθικής τάξης. Αυτό το μεγάλο ντεζαβαντάζ δεν πρόκειται να το αφήσει στην τύχη, καθώς στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων δεν πρόκειται να συμπεριληφθούν στελέχη που εμπλέκονται σε προβληματικές καταστάσεις ή έχουν επιδείξει προβληματικές συμπεριφορές και έχουν «σκιές», όπως να διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη, ακόμη και αν οι υποθέσεις τους δεν έχουν τελεσιδικήσει.

Για παράδειγμα, εάν στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν συνομιλίες στελεχών που στέλνουν λάθος μηνύματα, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει, όπως έκανε παλαιότερα, τα στραβά μάτια και να αφήσει το θέμα να ξεχαστεί, αλλά θα πάρει αποφάσεις. Η ίδια νοοτροπία δεν αφορά μόνο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είναι ευρύτερη. Οπως σημειώνει αρμόδια πηγή, το μήνυμα που πρέπει να εκπεμφθεί από τα ψηφοδέλτια είναι πως θα είναι «καθαρά», χωρίς στελέχη που έχουν «σκιές», καθώς θεωρείται πως αν η Ν.Δ. καταφέρει να αυξήσει την αξιοπιστία της σε θέματα διαφάνειας, τότε μπορεί να συσπειρώσει κοινά που ιεραρχούν ψηλά αυτά τα θέματα.

Δεύτερον, με δεδομένο ότι στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση το ποσοστό της Ν.Δ. θα είναι χαμηλότερο από το 2023, η εύρεση νέων προσώπων δεν είναι εύκολη, καθώς δύσκολα μπαίνει ένα νέο πρόσωπο στη μάχη χωρίς όπλα. Υπάρχει, όμως, μια κατηγορία στην οποία η Ν.Δ. δίνει μεγάλη έμφαση: οι αυτοδιοικητικοί. Σε Μαξίμου και Πειραιώς έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζουν περιπτώσεις τοπικών παραγόντων που έχουν πολιτευτεί σε τοπικό επίπεδο, έχουν έτοιμα ερείσματα και μπορούν να μπουν στη μάχη των εθνικών εκλογών. Η επιλογή αυτή θεωρείται η πιο επιτυχημένη συνταγή, καθώς τέτοια πρόσωπα, πλην της τοπικής αναγνωρισιμότητας, ενισχύουν ταυτόχρονα και τον ανταγωνισμό.

Αυτό είναι το τρίτο χαρακτηριστικό που θέλει να επιτύχει στη συνταγή το Μαξίμου από την κατάρτιση των ψηφοδελτίων: η αύξηση των τοπικών ανταγωνισμών είναι μια συνταγή που φέρνει αποτελέσματα, όπως έχει φανεί και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντωνίου στην Καθημερινή)