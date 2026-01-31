Ψυχολογικά τέστ θα περνούν οι εκπαιδευτικοί – σήμερα καταγράφονται 2.500 “αδυνατούντες”

Σχέδιο για ψυχολογικά τεστ στους εκπαιδευτικούς και κατά την είσοδό τους στην εκπαίδευση και, υπό όρους, ανά τακτά διαστήματα επεξεργάζεται η ηγεσία του υπουργείου, με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό σε γυμνάσιο των Σερρών, όπου εκπαιδευτικός έκλεισε το στόμα μαθητή με μονωτική ταινία και στη συνέχεια ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

Στην εκπαίδευση υπάρχει ο όρος «αδυνατούντες»· αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς που δεν πρέπει να ασκούν διδακτικό έργο, η μεγάλη πλειονότητα λόγω ψυχολογικών αιτιών – παθήσεων. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, οι διοικητικές τοπικές υπηρεσίες έχουν καταγράψει περί τους 2.500 «αδυνατούντες» σε όλη τη χώρα. Την ίδια στιγμή βεβαίως, πολλοί εκπαιδευτικοί αρνούνται να παραδεχθούν το πρόβλημά τους. Καθώς το θέμα είναι ευαίσθητο, οι διευθυντές των σχολείων δεν θέλουν να πάρουν την ευθύνη για να κινήσουν μια διαδικασία που μπορεί να θεωρηθεί από τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό στιγματισμός. Ετσι, είτε περιμένουν να γίνει ένα ακραίο περιστατικό στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό για να αναλάβει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή βάζουν ακόμη και γονείς να κάνουν καταγγελία.

Μέχρι τώρα, πάντως, μιλάμε για την αντιμετώπιση εκπαιδευτικών που έχουν δώσει αφορμές στη σχολική κοινότητα. Η υπουργός Παιδείας σκοπεύει να δημιουργήσει πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πριν από την πρόσληψή τους στη δημόσια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός προβλέπει αξιολόγηση από επιτροπή ψυχολόγων ιατρών σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας. Η αξιολόγηση θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά διαστήματα, πιθανόν πενταετία. Τα ψυχομετρικά τεστ έχουν απορριφθεί, με εισήγηση των ειδικών. Επίσης, υπάρχει εισήγηση εάν «αδυνατών» εκπαιδευτικός για τρία χρόνια παραμένει στην ίδια κατάσταση, να μετατάσσεται μόνιμα σε διοικητική θέση.

Τέλος, η κ. Ζαχαράκη προσανατολίζεται να δημιουργηθεί νομικό τμήμα μέσα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης –υπάρχει ήδη στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης–, το οποίο θα αναλαμβάνει την υπεράσπιση των εκπαιδευτικών σε περίπτωση καταγγελιών εκπαιδευτικών κατά των διευθυντών Εκπαίδευσης που υπέγραψαν την αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος λόγω ψυχικής νόσου.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Καθημερινή)