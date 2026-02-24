Όλα έτοιμα γα την μεγάλη δίκη των Τεμπών – ποιοι είναι οι 36 κατηγορούμενοι που θα καθίσουν στο εδώλιο

Η «αυλαία» της πολυαναμενόμενης δίκης αναμένεται να ανοίξει στις 23 Μαρτίου 2026 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας. Στην κορυφή της λίστας των 36 κατηγορουμένων βρίσκεται ο 60χρονος σταθμάρχης Λάρισας, ο οποίος το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023 έστειλε την επιβατική αμαξοστοιχία στη λάθος γραμμή. Μαζί του θα βρίσκονται δύο συνάδελφοί του σταθμάρχες που κατηγορούνται ότι αποχώρησαν νωρίτερα από τη βάρδιά τους αλλά και ο προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ. Στο «σκαμνί» θα καθίσουν και 11 στελέχη και προϊστάμενοι τμημάτων του ΟΣΕ που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σχετικά με την απουσία των συστημάτων ασφαλείας, ενώ κάποιοι εξ αυτών κατηγορούνται και για τη μετάταξη του σταθμάρχη. Στη λίστα των κατηγορουμένων βρίσκονται 16 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, ανάμεσά τους πρώην πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας, σχετικά με τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης «717» για το σύστημα τηλεδιοίκησης στον ελληνικό σιδηρόδρομο, ενώ οι ίδιοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες και σε δεύτερη δικογραφία της υπόθεσης που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά το οικονομικό σκέλος.

Ο αριθμός των κατηγορουμένων συμπληρώνεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον τεχνικό διευθυντή της Hellenic Train Α.Ε., τον γενικό διευθυντή Μεταφορών του υπουργείου Υποδομών, την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του υπουργείου και την πρώην πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) για παραλείψεις σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία της λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

Οι 33 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών, που επισύρει ακόμη και ισόβια, και σειρά πλημμεληματικών πράξεων, όπως η ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, η βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή και η απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, από υπόχρεο κατά συρροή. Τα δύο κατηγορούμενα στελέχη της Hellenic Train βαρύνονται μόνο με τα προαναφερθέντα πλημμελήματα, αλλά και αυτό της παράβασης καθήκοντος, ενώ μόνο το τελευταίο πλημμέλημα αντιμετωπίζει μια κατηγορουμένη, μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Μετατάξεων του ΟΣΕ.

