Όλα έτοιμα για την μεγάλη δίκη των Τεμπών – Οι πρώτες φωτογραφίες από το εσωτερικό της αίθουσας

Πλήρως εξοπλισμένη για να φιλοξενήσει τη μεγάλη δίκη των Τεμπών είναι η αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του πανεπιστημιακού κάμπους Γεώπολις, στο Μεζούρλο της Λάρισας, φωτογραφίες της οποίας φέρνει για πρώτη φορά στη δημοσιότητα το kosmoslarissa.gr

Η συνολική διαμόρφωση του χώρου κόστισε στο ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκ. ευρώ – σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη -, ενώ οι εργασίες έγιναν από τοπική κατασκευαστική εταιρεία ύστερα από συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για τις ανάγκες της δίκης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες διαμορφώσεις στο κτίριο. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν:

Κύρια αίθουσα ακροατηρίου με θέσεις για κοινό και συγγενείς θυμάτων

με θέσεις για κοινό και συγγενείς θυμάτων Ξεχωριστός χώρος δικαστών για τη διάσκεψη

για τη διάσκεψη Αίθουσα δικηγόρων

Χώρος για εκπροσώπους Τύπου

Επιπλέον αίθουσες παρακολούθησης με κλειστό κύκλωμα εικόνας για όσους δεν χωρούν στο ακροατήριο

Η διαμόρφωση της αίθουσας επιτρέπει την ταυτόχρονη παρουσία περίπου 220 έως 250 ατόμων στο ακροατήριο, μεταξύ των οποίων συγγενείς θυμάτων, δημοσιογράφοι και πολίτες που θα παρακολουθούν τη διαδικασία. Παράλληλα έχουν προβλεφθεί θέσεις για τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους κατηγορούμενους και μεγάλο αριθμό συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής, καθώς εκτιμάται ότι στη διαδικασία θα συμμετέχουν έως και 250 δικηγόροι.

Η διάταξη της αίθουσας αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία πολλοί παράγοντες της δίκης ταυτόχρονα.

Η πολύκροτη δίκη θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026.

Κώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr