Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων – 2.954 οι υποψήφιοι από τη Λάρισα

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας συνολικά 2.954 υποψήφιοι θα λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις.

Από το σύνολο των υποψηφίων οι 2.387 προέρχονται από τα γενικά λύκεια και οι 567 είναι μαθητές ΕΠΑΛ.

Στη Θεσσαλία, στις φετινές Πανελλαδικές συμμετέχουν συνολικά 5.448 υποψήφιοι από τα Γενικά Λύκεια και 1.599 υποψήφιοι από τα Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους μαθητές που θα εξεταστούν προφορικά.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι βαθμολογίες εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένονται προς τα τέλη Ιουλίου, όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές.

