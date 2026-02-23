Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Τύρναβο – πόλος έλξης το μπουρανί και η …περιφορά του φαλλού

Εκατοντάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα βρίσκονται από το πρωί στον Τύρναβο όπου αναβιώνει το Μπουρανί, με το κέφι να βρίσκεται στα ύψη καθώς το θέλει το διονυσιακό αυτό έθιμο που συμβολίζει τη γονιμότητα.

Τα πειράγματα από τους μπουρανήδες δίνουν και παίρνουν, την ώρα που παρασκευάζουν με μεράκι και αρκετές βωμολοχίες στο καζάνι το μπουρανί με τα φαλικά σύμβολα να κυριαρχούν σε μία τέντα που έχει στηθεί στην κεντρική πλατεία

Λίγο πριν το μεσημέρι ξεκίνησαν και οι παραδοσιακοί χοροί.

Το «μπουρανί» είναι το πιο γνωστό έθιμο της περιοχής και εντάσσεται στις καραναβαλικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον Τύρναβο. Οι κάτοικοι του Τυρνάβου γιορτάζουν κάθε χρόνο το «μπουρανί» για να υμνήσουν τη γονιμότητα της γης, τη φύση για τους καρπούς που προσφέρει στους ανθρώπους.

Τι είναι όμως το μπουρανί, που δίνει το όνομά του σε αυτό το οργιαστικό καρναβάλι; Πρόκειται για ένα παραδοσιακό φαγητό της περιοχής: μια σούπα, η οποία φτιάχνεται με τα άγρια χόρτα που αρχίζουν να βγαίνουν στο γύρισμα του χειμώνα προς την άνοιξη.

Το «μπουρανί» και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Τύρναβο εντοπίζονται το 1898, ενώ το διονυσιακό «έθιμο του φαλλού» προέρχεται από την Κεφαλλονιά. Η λατρεία, και κυρίως η λιτανεία-περιφορά του φαλλού, ως σύμβολο της γονιμότητας, αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος των διονυσιακών τελετών για την εξασφάλιση της ευκαρπίας και ευγονίας.

