Όλυμπος: Αγνοούνται δύο ορειβάτες – Σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αγνοούνται δύο νεαροί στον Όλυμπο στη Θέση Γκόλνα. Τι Αρχές ενημέρωσε συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των δύο αγνοουμένων καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του.

Σύμφωνα με το voria.gr πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας περίπου 28 ετών που βρίσκονταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια, στη θέση Γκόλνα.

Συγγενικό τους πρόσωπο ειδοποίησε την ΕΛΑΣ αφού τηλεφώνησε στους δύο άνδρες οι οποίοι δεν αποκρίθηκαν στην κλήση.

Οι Αρχές δεν γνωρίζουν το ακριβές στίγμα για τον εντοπισμό των νεαρών και προσπαθούν τους αναζητούν κατά προσέγγιση βάσει ανάρτησης που έκαναν στα social media.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως οι δύο νεαροί έχουν κατασκηνώσει σε κάποιο πλάτωμα. Τα ίχνη τους έχουν χαθεί στη θέση Γκόλνα, έναν λόφο με χαμηλό υψόμετρο, χωρίς επικίνδυνα σημεία και με πολλά πλατώματα, πολύ κοντά στο Λιτόχωρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν εννιά πυροσβέστες από την ΠΥ Λιτοχώρου και η ΟΟΕΔ της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ.