Όλυμπος: Αγωνία για τον 25χρονο ορειβάτη – «Χτενίζουν» το βουνό 18 διασώστες και drones

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια δύσκολη και εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Oλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τη στιγμή που ξεκίνησε μόνος του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό τον Μύτικα.

Οι έρευνες διεξάγονται κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής είναι εξαιρετικά δύσβατο, ενώ οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς, με έντονη ομίχλη, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοκάλυψη σε μεγάλα υψόμετρα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 18 πυροσβέστες από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δύο εθελοντών διασωστών και τριών drones, τα οποία «σαρώνουν» κυριολεκτικά τις κορυφές, τις πλαγιές και τις χαράδρες του Ολύμπου, σε μια προσπάθεια εντοπισμού οποιουδήποτε ίχνους του αγνοούμενου ορειβάτη.

Ο 25χρονος είχε ξεκινήσει την ανάβασή του προς τον Μύτικα, παρά τις συστάσεις άλλων ορειβατών στο καταφύγιο να μην επιχειρήσει τη διαδρομή, καθώς δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο βουνό. Παρόλα αυτά, ενημέρωσε τους οικείους του και συνέχισε την πορεία του μόνος, πριν χαθούν τα ίχνη του.

Μέχρι στιγμής, οι εκτεταμένες έρευνες παραμένουν άκαρπες, ενώ οι διασώστες εξετάζουν κάθε πιθανό σημείο της διαδρομής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύσβατες χαράδρες και σημεία όπου θα μπορούσε να έχει εγκλωβιστεί λόγω του εδάφους.

Αργά το απόγευμα οι έρευνες θα επικεντρωθούν στις χαράδρες του Ολύμπου, ενώ οι πυροσβέστες θα διανυκτερεύσουν στο καταφύγιο Αγαπητός και με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν αύριο και πάλι οι επιχειρήσεις, αν δεν βρεθεί σήμερα.

