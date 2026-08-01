Όλυμπος: Περιφέρεια και Δήμος Ελασσόνας συμφώνησαν σε 22 έργα ανάδειξης του μυθικού βουνού

Σε 22 κοστολογημένα έργα πρώτης προτεραιότητας του Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ Θεσσαλικού Ολύμπου, τα οποία προτείνονται για άμεση ενεργοποίηση, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.990.000 €, κατέληξαν Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Ελασσόνας, μετά την συνάντηση που είχε ο Δημήτρης Κουρέτας με τον Νίκο Γάτσα, παρουσία του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού Δημήτρη Καρανίκα και της Προϊσταμένης της Μονάδας Α Προγραμματισμού και Αξιολογήσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027 ΚερασίαςΣειραγάκη.

Εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, η οποία συνέπεσεχρονικά και με την αναγνώριση του Ολύμπου ως αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας, εντάσσοντάς τον ομόφωνα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς από την UNESCO.

Οι βάσεις για την σημαντική αυτή εξέλιξη είχαν μπει πριν από 1,5 χρόνο περίπου, όταν με εντολή του Δημήτρη Κουρέτα ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας και της Δημοτικής Αρχής, ακολούθησε μία μακρά περίοδος διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν όλοι οι τοπικοί φορείς και τα τελικά αποτελέσματα αποτυπώθηκαν στο Ολοκληρωμένο Στρατηγικό Σχέδιο που καταρτίστηκε και το οποίο περιλαμβάνει 22 σημαντικά έργα που αναδεικνύουν τον Θεσσαλικό Όλυμπο και τα οποία θα χρηματοδοτηθούν μέσα από την ΟΧΕ Ολύμπου.

Τα έργα

1. Δημιουργία Κέντρου Ψηφιακής Προβολής και Εικονικής Περιήγησης (VR) στο κτίριο «Κεντρικό Καφενείο» – Ελασσόνα

2. Πάρκο Αστροπαρατήρησης Ολύμπου (Astro-MythologyPark) – Κρυόβρυση

3. Πάρκα Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών – Πιλοτικό Δίκτυο Βοτανικών Κήπων και Θεματικών Διαδρομών – Φλάμπουρο – Σπαρμός

4. Δημιουργία Αγροτικού Λαογραφικού Μουσείου και Θεματικού Πάρκου Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Ολύμπου – Επανάχρηση του κτιρίου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού – Καρυά

5. Επανάχρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Πυθίου ως Ξενώνα Νεότητας και Κέντρου Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Τουρισμού ΠερραιβικήςΤριπολίτιδας – Πύθιο

6. Δημιουργία Ανοιχτού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου Ολύμπου στην Καλλιθέα Ελασσόνας (OlympusSportsTrainingPark) – Καλλιθέα

7. Αξιοποίηση – Επανάχρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιάδας ως Κέντρου Εναλλακτικού, Ορειβατικού και Θεματικού Τουρισμού Ολύμπου – Ολυμπιάδα

8. Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου με θεματική την επεξεργασία μαλλιού – Λιβάδι

9. Αποκατάσταση Α΄ Δημοτικού Σχολείου και Ανάδειξη Ιστορικού Κελύφους – Λιβάδι

10. Μουσείο Εκκλησιαστικής Κληρονομιάς και Συλλογή Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ Οικονόμων – Τσαριτσάνη

11. Ανάδειξη της Παλαιάς Σκαμνιάς ως Πάρκου Ιστορικής Μνήμης, Θρησκευτικής Κληρονομιάς και Φυσιολατρικής Εμπειρίας Ολύμπου – Συκαμινέα

12. Αναβάθμιση Υπαίθριου Μουσείου – Παραδοσιακού Οικισμού Σαρακατσαναίων στη θέση «Πλακόπετρες» Δ.Κ. Ελασσόνας – Μικρό Ελευθεροχώρι

13. Πολιτιστικό «Μπαλκόνι» Ολύμπου στον Λόφο – Κατασκευή υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων – Λόφος

14. Εγκατάσταση πινακίδων πληροφόρησης με QR Code και σήμανση μονοπατιών – Δημιουργία έντυπων και ψηφιακών χαρτών και διαδρομών με σημεία ενδιαφέροντος

15. Δημιουργία χώρου αφετηρίας για τη μετάβαση στα μνημεία και τα σημεία ενδιαφέροντος του Ολύμπου – Ελασσόνα

16. Μηχανισμός καταγραφής των αυτοφυών φυτών και βοτάνων του Θεσσαλικού Ολύμπου

17. Κέντρο Έρευνας για τη Μεταποίηση του Τοπικού Μελιού και των Φαρμακευτικών Φυτών – «Από την Παραγωγή στην Καλλυντική Καινοτομία» – Προώθηση συνεργασιών με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα

18. Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

19. Κατάρτιση ανέργων και εργαζομένων σε νέες δεξιότητες σχετικές με τη φυσιογνωμία του Θεσσαλικού Ολύμπου – Τοπικοί ξεναγοί, οδηγοί βουνού, οικοτουρισμός, φιλοξενία και παραγωγή προϊόντων

20. Ανάπτυξη ολοκληρωμένης στρατηγικής Branding και οργάνωση στοχευμένων εκστρατειών προβολής σε ειδικά κοινά – Προβολή της περιοχής μέσω ιστοσελίδας και Social Media

21. Δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών και εφαρμογών VR για το Πύθιο και τα άλλα φυσικά, πολιτιστικά και μυθολογικά σημεία του Ολύμπου

22. Ανάπτυξη προγραμμάτων εθελοντισμού για την ανάδειξη των κατοίκων ως πρεσβευτών του προορισμού και για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής

Η ΟΧΕ Ολύμπου

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Θεσσαλικού Ολύμπου συνιστά μια στρατηγική αναπτυξιακή προσέγγιση για την αξιοποίηση των μοναδικών φυσικών, μυθολογικών και παραγωγικών πόρων της περιοχής του Θεσσαλικού Ολύμπου. Αποτελεί το βασικό εργαλείο χωρικού σχεδιασμού και παρέμβασης, που στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη του Θεσσαλικού Ολύμπου ως εναλλακτικής πύλης εισόδου στο μυθικό βουνό των Θεών.

Η περιοχή παρέμβασης χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία. Φιλοξενεί τμήμα του πρώτου Εθνικού Δρυμού της χώρας (1938), εντάσσεται στο Απόθεμα Βιόσφαιρας του προγράμματος UNESCO MAB (1981) και στο Εθνικό Πάρκο Ολύμπου (2021), ενώ ο Όλυμπος εντάχθηκε πλέον και επίσημα στον εθνικό κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει πλούσια βοτανική βιοποικιλότητα, ισχυρή κτηνοτροφική παράδοση με προϊόντα ΠΟΠ, σημαντικό απόθεμα πολιτιστικών πόρων και παραδοσιακών οικισμών, καθώς και τη μοναδική μυθολογική διάσταση του βουνού των δώδεκα θεών.

Οι βασικοί Άξονες Προτεραιότητας γύρω από τους οποίους οργανώνεται το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνουν:

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ανάπτυξη Υποδομών Θεματικού και Εναλλακτικού Τουρισμού.

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Βελτίωση Προσβασιμότητας και Διασύνδεσης.

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Αξιοποίηση Βοτανικής Βιοποικιλότητας και Προώθηση Έρευνας.

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Επιχειρηματικότητας.

• ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Προώθηση Προορισμού.

Δημ. Κουρέτας

Μετά από μία μακρά περιόδου σκληρής και επίπονης δουλειάς και χάρη στην αγαστή συνεργασία που έχουμε με την Δημοτική Αρχή Ελασσόνας είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από την ΟΧΕ Ολύμπου και το πρόγραμμα «Θεσσαλία 21-27». Ενισχύουμε έναν τόπο με μοναδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένη ταυτότητα κι αυτός είναι και ο στόχος των ΟΧΕ. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τον Όλυμπο. Με το ίδιο πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας θα συνεχίσουμε, ώστε μόλις βγει η σχετική πρόσκληση να είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε εκείνα τα έργα που θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για τον Όλυμπο» δήλωσε ο Δημ. Κουρέτας.

Ν. Γάτσας

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας δήλωσε: «Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Θεσσαλικού Ολύμπου αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για την περιοχή μας. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αναδεικνύουν τον φυσικό, πολιτιστικό και παραγωγικό πλούτο του Ολύμπου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και τα στελέχη της Περιφέρειας και της Διαχειριστικής Αρχής για την πρωτοβουλία, τη συστηματική συνεργασία και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στον Δήμο Ελασσόνας σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της ΟΧΕ. Η συνεργασία μας υπήρξε ουσιαστική και παραγωγική και απέδειξε ότι όταν υπάρχει κοινός σχεδιασμός και κοινός στόχος, μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα».

Στο περιθώριο της συνάντησης ο κ. Γάτσας δώρισε στον κ. Κουρέτα μια ειδική έκδοση με φωτογραφία σε πλέξιγκλας με την κορυφή του Ολύμπου.