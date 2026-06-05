Όλυμπος: 24χρονη Βρετανίδα εγκλωβισμένη και τραυματισμένη σε χιονοσκεπή χαράδρα – Επιχείρηση διάσωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο επιχείρηση διάσωσης 24χρονης Βρετανίδας, η οποία θέλησε να ανέβει στην κορυφή του βουνού των Θεών, χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και γλίστησε σε χαράδρα με χιόν

Η νεαρή ορειβάτισσα διανυκτέρευσε χθες βράδυ στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» και αναχώρησε σήμερα το πρωί, με προορισμό, όπως είπε, ένα άλλο καταφύγιο το «Χρήστος Κάκκαλος» σε υψόμετρο 2.650 μέτρων. Δεν έφερε ωστόσο τον κατάλληλο εξοπλισμό και κινήθηκε μόνη της από δύσβατο και χιονισμένο μονοπάτι που δεν γνώριζε καλά.

Κάποια στιγμή είτε επειδή έχασε τον προσανατολισμό της είτε λόγω απροσεξίας, γλίστησε και έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο χέρι και στην ωμοπλάτη. Αμέσως κάλεσε σε βοήθεια και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ ξεκίνησε από το Λιτόχωρο, ενώ στην επιχείρηση για τον εντοπισμό και την μεταφορά της στο νοσοκομείο, συμμετέχουν και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Οι αρχές έχουν συνεχή επικοινωνία με την 24χρονη, η οποία έχει εγκλωβιστεί σε χιονοσκεπή περιοχή λίγο πιο κάτω από τη θέση Ζωνάρια και υψόμετρο περίπου 2.500 μέτρα. Όπως αναφέρει πονάει αρκετά και αναμένει τους διασώστες.

Σημειώνεται πως η κοπέλα έχει τραυματιστεί περίπου στην ίδια περιοχή όπου τον προηγούμενο μήνα έχασε τη ζωή του ένας 25χρονος Ισπανός. Τα ίχνη του είχαν χαθεί για περίπου 10 μέρες όταν και ξεκίνησε να ανέβει στην κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα. Ωστόσο γλίστρησε στο χιόνι και κατάληξε στο βάθος

ενός γκρεμού στη θέση «Λούκι Σκάλας» στα Ζωνάρια, κάτω από τον Μύτικα (2.928 μ.). Έμπειροι ορειβάτες αναφέρουν πως το «Λούκι Σκάλας» είναι η πιο διάσημη και απαιτητική φυσική οδός, ένα απότομο βραχώδες λούκι στα Ζωνάρια, η διάβαση του οποίου απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και καλή οργάνωση, ενώ αυτό το διάστημα έχει πολύ χιόνι και η ανάβαση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

voria.gr