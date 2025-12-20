“Όχι άλλο αίμα στην οδό της αδράνειας”- Παρέμβαση πολιτών για την Βόλου

Ένα ακόμη τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες στην οδό Βόλου όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό.

Η Κίνηση Πολιτών «Μαζί για τη Λάρισα» σε ανακοίνωση – παρέμβασή της κάνει λόγο για εγκληματική αδιαφορία των αρμοδίων ζητώντας από αυτούς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η νέα τραγωδία που σημειώθηκε στην οδό Βόλου, με τον άδικο χαμό μιας συμπολίτισσάς μας κάτω από τις ρόδες βαρέος οχήματος, ξεπερνά τα όρια της «κακιάς στιγμής» και αγγίζει τα όρια της εγκληματικής αδιαφορίας.

Η Κίνηση Πολιτών «Μαζί για τη Λάρισα» δηλώνει παρούσα στη διεκδίκηση του αυτονόητου δικαιώματος στην ασφάλεια. Η οδός Βόλου δεν είναι πλέον ένας απλός δρόμος· είναι μια διαχρονική καρμανιόλα μέσα στον αστικό ιστό της πόλης μας, με δεκάδες θύματα και τραυματίες τα τελευταία χρόνια.

Η Στρατηγική Λύση: Ολοκλήρωση της σύνδεσης Βιοκαρπέτ – Βόλου.

Ως ανεξάρτητη κίνηση πολιτών επισημαίνουμε ότι η μοναδική οριστική και τεχνικά ορθή λύση για την αποσυμφόρηση της περιοχής είναι η άμεση ολοκλήρωση της σύνδεσης του Περιφερειακού στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως την οδό Βόλου. Πρόκειται για το κρίσιμο έργο που θα επιτρέψει τη διοχέτευση της βαριάς κυκλοφορίας απευθείας προς την Παλαιά Εθνική Οδό και την ΠΑΘΕ, χωρίς τα φορτηγά να εισέρχονται στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Λάρισας. Η καθυστέρηση αυτού του συγκεκριμένου τμήματος αποτελεί την κύρια αιτία που η οδός Βόλου παραμένει ένας δρόμος υψηλής επικινδυνότητας.

Άμεση Προτεραιοποίηση του τμήματος Βιοκαρπέτ – Βόλου: Απαιτούμε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Υπουργείο Υποδομών να θέσουν το έργο σε καθεστώς κατεπείγοντος.

Απαγόρευση Διέλευσης Βαρέων Οχημάτων: Μέχρι την παράδοση της σύνδεσης, να εφαρμοστεί αυστηρή απαγόρευση διέλευσης φορτηγών από το εσωτερικό της οδού Βόλου, με υποχρεωτική εκτροπή τους από εναλλακτικές διαδρομές.

Άμεσες Παρεμβάσεις Ασφαλείας: Τοποθέτηση σύγχρονης σήμανσης, ενίσχυση φωτισμού και δημιουργία ασφαλών διαβάσεων στα σημεία που έχουν καταγραφεί τα περισσότερα ατυχήματα.

Δήλωση του Κινήματος: «Η οδός Βόλου είναι ένα απέραντο εικονοστάσι. Οι Λαρισαίοι δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την απώλεια. Το «Μαζί για τη Λάρισα» δεν ζητά γενικές υποσχέσεις, αλλά το συγκεκριμένο έργο: Τη σύνδεση Βιοκαρπέτ – Βόλου ΤΩΡΑ. Κάθε μέρα καθυστέρησης είναι μια μέρα που θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας».

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η ανοχή μας εξαντλήθηκε.

Μαζί για τη Λάρισα. Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών για το καλό της πόλης μας και το μέλλον των παιδιών μας».