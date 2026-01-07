Ώρα μηδέν για τα μπλόκα – σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων απο την κυβέρνηση

Οι ημέρες των εορτών πέρασαν, αλλά τα μπλόκα παραμένουν, δημιουργώντας εύλογο εκνευρισμό και αμηχανία στην κυβέρνηση, καθώς την περίοδο των Χριστουγέννων υπήρχε μια αίσθηση χαλάρωσης των κινητοποιήσεων, που όμως τελικά δεν επιβεβαιώθηκε., σημειώνει ο Σταύρος Παπαντωνίου στο ρεπορτάζ της Καθημερινής.

Εχοντας μπει πλέον κανονικά στη νέα χρονιά, η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση να αντιδράσει πιο δυναμικά στο θέμα των μπλόκων και να σταματήσει να αναμένει την «καλή βούληση» των αγροτών να προσέλθουν σε διάλογο, καθώς αντιλαμβάνεται ότι έχει αρχίσει να εισπράττει πολιτική φθορά από τους πολίτες που αποτελούν το εκλογικό κοινό της και ζητούν τάξη και εφαρμογή του νόμου.

Το πρώτο βήμα θα γίνει σήμερα, καθώς η κυβέρνηση θα εξειδικεύσει τα μέτρα ανακούφισης που έχει ήδη εξαγγείλει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ενημέρωσε εμφατικά πως δεν πρόκειται να υπάρξουν επιπλέον μέτρα από τα γνωστά, καθώς «ήδη η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει μεγάλο μέρος των αιτημάτων των αγροτών», ενώ προειδοποίησε ότι «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», τονίζοντας ότι «είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, όλων των πολιτών». Στο διά ταύτα, τα βασικά θέματα στα οποία θα αναφερθεί σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρας είναι τα εξής: 1) Χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα από τα 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα. 2) Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία με τη χρήση εφαρμογής. 3) Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς. 4) Τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ με διεύρυνση των αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές, που θα επεκτείνονται και σε άλλους κλάδους που δεν ικανοποιούνται σήμερα, αλλά και καταβολή στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Η κυβέρνηση θέλει με την εξειδίκευση των μέτρων να καταδείξει για μία ακόμα φορά πως έχει όλη την καλή διάθεση να έρθει σε συνεννόηση με τους αγρότες και ότι η στάση που κρατούν είναι επιεικώς απαράδεκτη, δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες αλλά και στον τουριστικό κλάδο, που είδε να μειώνεται η κίνηση των εορτών. Οι ανακοινώσεις συνεπώς θα έχουν και τη λογική του έμμεσου «τελεσιγράφου», καθώς από τη στιγμή που οι αγρότες δεν έχουν προσέλθει σε διάλογο, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μονομερώς όλες τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν με βάση τα δημοσιονομικά πλαίσια και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Εάν οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν –κάτι που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει–, τότε από την Πέμπτη «όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά», όπως σημειώνει κυβερνητική πηγή, λέγοντας πως η ανοχή έχει τελειώσει. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως σε πρώτη φάση μπορεί να αρχίσουν να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα στα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους για παρακώλυση συγκοινωνιών, ενώ παράλληλα έχει πέσει στο τραπέζι και το ενδεχόμενο παρουσίας της αστυνομίας σε κεντρικά μπλόκα, ώστε να δείξει η κυβέρνηση πως έχει τη βούληση «να μην αφήσει άλλο τη χώρα κομμένη στα δύο». Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να παραμείνει θεατής «μιας μειοψηφίας» αγροτών, όπως σημείωσε και ο Παύλος Μαρινάκης, που χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα στην τελευταία δημόσια τοποθέτησή του.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Σταύρου Παπαντωνίου στην Καθημερινή)