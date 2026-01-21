2.000 πολίτες στο πρόγραμμα αντιμετώπισης της παχυσαρκίας

Ενα πολύ καλό ξεκίνημα έχει κάνει το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ της Πέννυς Μπουλούτζα στην Καθημερινή, από τις 23 Δεκεμβρίου 2025, όταν στάλθηκαν με sms τα πρώτα παραπεμπτικά για επίσκεψη σε γιατρό, έως και χθες, 20 Ιανουαρίου 2026, 2.000 δικαιούχοι έλαβαν τις υπηρεσίες του προγράμματος.

Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι δικαιούχοι μέσα στις γιορτές, με τους πολλούς διατροφικούς πειρασμούς, αλλά και έπειτα από αυτές, επισκέφθηκαν γιατρό σε δημόσια μονάδα υγείας και εκείνος συνταγογράφησε καινοτόμα φάρμακα για την παχυσαρκία, τα οποία οι δικαιούχοι έλαβαν δωρεάν από φαρμακείο.

Για το υπουργείο Υγείας ο αριθμός των 2.000 είναι εντυπωσιακός. Οπως αναφέρει στην εφημερίδα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, και αρμόδια για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», Ειρήνη Αγαπηδάκη, «μου έκανε εντύπωση ότι ήδη μέχρι τώρα τόσα άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Το γεγονός ότι πήγαν μέσα στις γιορτές δείχνει πόση ανάγκη το έχει ο κόσμος. Ειδικά οι δικαιούχοι με χαμηλό οικονομικό επίπεδο, που έχουν περισσότερη ανάγκη, και οι οποίοι δεν θα είχαν πρόσβαση σε θεραπείες αντιμετώπισης του προβλήματός τους».

Αρχικά εστάλησαν sms σε 30.000 δικαιούχους. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων είναι στενά συνδεδεμένο με το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης του καρδιακού κινδύνου. Οι δικαιούχοι του πρώτου προγράμματος προκύπτουν από τους δικαιούχους του δεύτερου.

Η διαδικασία

Το παραπεμπτικό που εκδίδεται για τους δικαιούχους είναι διάρκειας δύο μηνών. Εάν λήξει, θα επανεκδοθεί και θα σταλεί νέο sms. Εκτελείται μόνο σε δημόσιες μονάδες υγείας που διαθέτουν γιατρό ειδικότητας ενδοκρινολογίας, διαβήτη, μεταβολισμού, οικογενειακής ιατρικής ή παθολογίας. Ο γιατρός που θα εξετάσει τον δικαιούχο θα κρίνει εάν θα πρέπει να συνταγογραφήσει φαρμακευτική αγωγή. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος εκτελεί τη συνταγή και λαμβάνει το φάρμακο σε ένα από τα 5.000 φαρμακεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συνταγή έχει διάρκεια 15 ημερών. Με την εκτέλεσή της εκδίδεται ταυτόχρονα παραπεμπτικό για τη διενέργεια νέας ιατρικής εξέτασης με διάρκεια 45 ημερών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, εφόσον είναι αναγκαίο, έως οκτώ φορές. Εκτός από δωρεάν φαρμακευτική αγωγή, ο δικαιούχος θα λάβει και διατροφική συμβουλευτική. Στόχος είναι η σταδιακή απώλεια βάρους, η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και η μακροχρόνια διαχείριση του βάρους.

Σύμφωνα με οδηγό προς τα φαρμακεία που έστειλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, τα φάρμακα που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι κυρίως τιρζεπατίδη (Mounjaro) και σεμαγλουτίδη (Wegovy), αλλά μπορεί να δοθούν και λιραγλουτίδη (Saxenda), ναλτρεξόνη/βουπροπιόνη (Mysimba) και ορλιστάτη (Xenical).

