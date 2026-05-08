Η Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε ότι απόψε θα είναι το τελευταίο της δελτίο στην τηλεόραση του Σκάι

Ραγδαίες εξελίξεις φαίνεται πως δρομολογούνται στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, καθώς η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων έπειτα από δύο δεκαετίες παρουσίας στο κανάλι του Φαλήρου.

Η γνωστή δημοσιογράφος, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια νωρίτερα στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, αναμένεται να παρουσιάσει απόψε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον σταθμό ή την ίδια για το μέλλον της.

Το τελευταίο 24ωρο οι φήμες περί αποχώρησης έχουν ενταθεί, ιδιαίτερα μετά τον δημόσιο αποχαιρετισμό του Αλέξη Παπαχελά στον αέρα του κεντρικού δελτίου. Ο διευθυντής της «Καθημερινής» και σχολιαστής του ΣΚΑΪ, κλείνοντας τη χθεσινή του παρουσία στο δελτίο, είπε χαρακτηριστικά στη Σία Κοσιώνη «εις το επανιδείν», με την παρουσιάστρια να απαντά αινιγματικά «ούτως ή άλλως», σε μία στιχομυθία που προκάλεσε έντονο σχολιασμό στον τηλεοπτικό χώρο.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, το συμβόλαιο της δημοσιογράφου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ωστόσο όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές οδηγούνται σε πρόωρο «διαζύγιο». Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις για ανανέωση της συνεργασίας δεν κατέληξαν σε συμφωνία, ενώ το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών φέρεται να είχε επιβαρυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Στο παρασκήνιο ακούγονται διάφορα σενάρια για τους λόγους της αποχώρησης. Μεταξύ άλλων, τηλεοπτικές στήλες συνδέουν την απόφασή της με ευρύτερες αλλαγές στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού, αλλά και με διαφωνίες που φέρονται να υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα γύρω από τη δημοσιογραφική γραμμή και συγκεκριμένες εκπομπές ή αφιερώματα.

Την ίδια ώρα, έχουν ήδη ξεκινήσει οι εικασίες για τον επόμενο επαγγελματικό της σταθμό. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει δεχθεί διερευνητικές προτάσεις τόσο από την ΕΡΤ όσο και από τον ANT1, αν και για την περίπτωση του τελευταίου τα δεδομένα φαίνεται να άλλαξαν μετά την ανανέωση της συνεργασίας του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Παράλληλα, πληροφορίες θέλουν τον ΣΚΑΪ να προσανατολίζεται ήδη στην επόμενη ημέρα του κεντρικού δελτίου, με το όνομα της Λένας Φλυτζάνη να ακούγεται έντονα ως πιθανή διάδοχη κατάσταση στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων.

Η Σία Κοσιώνη αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεοπτικής ενημέρωσης, έχοντας ταυτιστεί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και με σημαντικές πολιτικές και εκλογικές μεταδόσεις των τελευταίων ετών. Για τον λόγο αυτό, η αποχώρησή της χαρακτηρίζεται ήδη από πολλούς ως μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο της φετινής σεζόν.

