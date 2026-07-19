Associated Press: Στην UNESCO κρίνεται ο Όλυμπος – Η μυθική κατοικία των θεών διεκδικεί θέση στην Παγκόσμια Κληρονομιά

Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας φέρνει τον Όλυμπο το Associated Press (AP), το οποίο μεταδίδει ότι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια ιστορική διάκριση, καθώς η υποψηφιότητά του για ένταξη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO εξετάζεται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η οποία συνεδριάζει στη Νότια Κορέα από σήμερα έως τις 29 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, ο χιονισμένος για μεγάλο μέρος του χρόνου Όλυμπος, που δεσπόζει στα 2.918 μέτρα και ταυτίστηκε στην αρχαιότητα με την κατοικία του Δία και των δώδεκα θεών, εξακολουθεί να αποτελεί ένα μοναδικό σημείο συνάντησης της μυθολογίας, της ιστορίας και της φύσης.

«Ο Όλυμπος είναι η ζωή μας. Είναι ο τόπος όπου μεγαλώσαμε», δηλώνει στο AP ο δήμαρχος Δίου-Ολύμπου, Ευάγγελος Γερολιόλιος, τονίζοντας ότι το βουνό συνδυάζει μύθο, εξαιρετική φυσική ομορφιά, πλούσια βιοποικιλότητα και τεράστια πολιτιστική αξία.

Το δημοσίευμα υπενθυμίζει ότι ο Όλυμπος κατέχει ξεχωριστή θέση στην αρχαία ελληνική μυθολογία, καθώς θεωρούνταν η έδρα του Δία μετά την επικράτησή του επί των Τιτάνων. Παράλληλα, εκτιμά ότι το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το βουνό ενδέχεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, όπου ο Όλυμπος παρουσιάζεται ως η κατοικία των Ολύμπιων θεών.

Το AP αναφέρεται επίσης στα σημαντικά αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, όπως το αρχαίο υπαίθριο ιερό που αποκαλύφθηκε σε μία από τις κορυφές του βουνού, το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία στα 2.803 μέτρα –το υψηλότερο ορθόδοξο παρεκκλήσι στον κόσμο–, αλλά και το μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου στο φαράγγι του Ενιπέα.

Η ελληνική υποψηφιότητα για την UNESCO βασίζεται ακριβώς σε αυτόν τον μοναδικό συνδυασμό φυσικού πλούτου, πολιτιστικής κληρονομιάς και μυθολογικής σημασίας. Ωστόσο, όπως σημειώνει το διεθνές πρακτορείο, προσχέδιο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης δείχνει ότι η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει από την Ελλάδα πρόσθετα στοιχεία πριν λάβει την τελική της απόφαση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος του Ολύμπου. Ο πρόεδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Λιτοχώρου και οδηγός βουνού, Μπάμπης Μαρινίδης, εκφράζει μέσω του AP την ανησυχία του για την αυξανόμενη τουριστική πίεση, επισημαίνοντας ότι αρκετοί επισκέπτες αγνοούν τους κανονισμούς προστασίας του εθνικού δρυμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τοπικές αρχές εξετάζουν πλέον μέτρα όπως η καταγραφή των επισκεπτών ή ακόμη και η επιβολή εισιτηρίου εισόδου, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση του βουνού.

Το Associated Press υπενθυμίζει επίσης ότι ο Όλυμπος, αν και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες ορειβάτες και πεζοπόρους από όλο τον κόσμο, παραμένει απαιτητικός και επικίνδυνος προορισμός. Οι απότομες αλλαγές του καιρού και το δύσβατο ανάγλυφο έχουν προκαλέσει αρκετά θανατηφόρα δυστυχήματα, με πιο πρόσφατο τον θάνατο ενός 64χρονου Έλληνα πεζοπόρου στις 11 Ιουλίου και εκείνον ενός 25χρονου Ισπανού ορειβάτη τον περασμένο Μάιο.

Η τελική απόφαση της UNESCO αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μια πιθανή ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς θα αποτελέσει διεθνή αναγνώριση της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής αξίας του, συνοδευόμενη όμως και από αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία του εμβληματικού ελληνικού βουνού.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr